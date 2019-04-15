«Могу назвать Скабелку лучшим тренером»: капитан «Барыса» Боченски — о сезоне, будущем и Дице в НХЛ

Летом 2018 года Боченски вернулся в хоккей спустя сезон после объявления о завершении карьеры. В регулярном чемпионате он набрал 34 (15+19) очков в 44 матчах, а в в плей-офф — 13 (4+9) баллов в 12 играх.

— Когда вы еще играли в плей-офф, в казахстанском правительстве решили переименовать столицу из Астаны в Нур-Султан. В раздевалке обсуждали эту тему?

— Астану переименовывают не первый раз. Мы уж думали, что весь процесс займет целый год, но город уже называют Нур-Султаном. Это действительно странно, тяжело к этому привыкнуть, но на нас в раздевалке это никак не повлияло.

— Уже почувствовали эффект от переименования?

— После плей-офф я на две недели махнул домой и вернулся только несколько дней назад. В аэропорту Франкфурта я впервые заметил, что вместо Астаны на табло написали «Нур-Султан»! Местные жители все с юмором относятся к этому. Разумеется, все это было сделано из уважения к бывшему президенту, но и вызвало много шуток.

— Вам теперь придется раздать всю неактуальную экипировку «Барыса».

— Совсем нет. Теперь это винтаж!

— Во время серии с «Авангардом» у вас в соцсетях и СМИ возникла словесная баталия с Сергеем Шумаковым о травмах. Ваш тренер Андрей Скабелка просил охотиться за кем-то из противников или это просто были совпадения?

— Нет. Просто мы играли действительно жестко. Весь сезон прошел для нас очень успешно, но в плей-офф многие наши ребята внезапно вылетали с травмами, поэтому стало больше удалений. В Северной Америке все наоборот — в плей-офф у нас еще больше играют в тело. Мы никак не меняли наш стиль игры, действовали так же как и весь сезон. Конечно, наш коуч действительно хотел пройти «Авангард», но чтобы приказывать нам за ними охотиться — такого точно не было.

— Скабелка покинул «Авангард» при неоднозначных обстоятельствах. Вы же знали, что для него противостояние с бывшей командой — дело принципа?

— Ага. В регулярке нам не удались матчи с «Авангардом». Он просто голоден до побед против бывшей команды, но ничего из ряда вон выходящего не было, тренер просто хотел победить.

— Вратарь «Торпедо"​ Барри Браст применил против вас силовой прием в седьмой игре, но штрафа за это не получил.

— Этот парень просто сражался. Он пытался сделать все возможное, чтобы победить в той игре. Он решил совершить силовой прием против меня. На самом деле инцидент вышел забавный. Потому что когда сталкиваешься с вратарем — главное не заработать штраф. Барри сыграл все семь игр и сделал это очень хорошо. Он боролся изо всех сил — это достойно уважения.

— У «Барыса» довольно часто менялись тренеры. Можно ли назвать Андрея Скабелку лучшим?

— Думаю, да. Два года назад у нас был еще один хороший белорусский тренер — Эдуард Занковец. У них был довольно похожий стиль. Команда тоже добилась успехов тогда. Но после сезона со Скабелкой, я, вероятно, могу назвать его лучшим тренером команды за те семь-восемь лет, которые я здесь.

— Даррен Диц был хорош весь сезон. В следующем году его контракт подходит к концу. Можно ли ждать возвращение Даррена в НХЛ? Ему ведь только 25.

— Все не так уж просто. Обычно американцы приезжают играть в КХЛ не для того, чтобы вернуться потом обратно. Они ищут здесь новую игру, пробуют что-то другое. Думаю, Даррен сумеет заключить здесь выгодный контракт.

— К слову, срок вашего контракта истекает. Что планируете делать? Не думали стать тренером в Казахстане?

— Посмотрим. Мы говорили об этом раньше. Но по ходу сезона я чувствовал, что возвращаю свою игру, и она становится только лучше. Думаю, я еще смогу поиграть. Но решение касательно следующего сезона еще не принято. Я хочу посмотреть, каким будет состав, финансовое состояние команды, насколько клуб может быть конкурентоспособным. Если и возвращаться в «Барыс», то только затем, чтобы сделать команду лучшей. Не то, что в этом сезоне. Сейчас жду ясности, решение приму, вероятно, в следующем месяце.

— Есть одна пословица: «Чтобы стать тренером, нужно убить в себе игрока». Получится ли у вас так быстро перестроиться?

— Думаю, будет непросто. Для кого-то это не проблема. Но я играю очень эмоционально — мне будет сложно сидеть сложа руки. Ведь я уже не смогу повлиять на результат физически.

Я прекрасно понимаю эту пословицу и могу сказать, что игрок во мне все еще жив. Так что, возможно, это не очень хороший индикатор.

— Национализм в США — деликатная тема. Вас осуждали за решение играть за Казахстан на международной спортивной арене?

— Нет, не совсем. Все, кто знают меня, понимают, что я лояльный и трудолюбивый парень. В этом можно не сомневаться. Я всегда тщательно обдумываю все решения перед тем, как сделать какой-то шаг. Никто никогда не предъявлял мне ничего. На чемпионате мира в Москве в 2016 году нам не пришлось играть против сборной США. Вот это было бы странно. У меня там друг играет — мы вместе росли и тренировались в Америке.

— Кто же ваш друг?

— Мэтт Хендрикс. Он был капитаном их команды, а я — альтернативным капитаном нашей. Возможно, было бы здорово сыграть друг против друга. Не думаю, что кто-то сказал бы что-либо негативное.

— Наверняка вас спрашивали, по каким вещам вы больше всего тоскуете, находясь вне дома. А когда уезжаете из Нур-Султана, чего не хватает?

— Еда здесь просто потрясающая. Около дюжины ресторанов, в которых вы найдете все, что угодно: вкусные стейки, итальянскую, корейскую и тайскую кухни. Цены здесь по сравнению с Америкой недорогие. По некоторым ресторанам я действительно скучаю, когда уезжаю из Казахстана. Всегда приятно туда вернуться.

— Ходят слухи, что вы выкупили землю в Гранд-Форкс, чтобы сохранить целостность района.

— Вы провели целое расследование! Это была довольно странная сделка. Сначала мы купили в этом районе дом и были в восторге. Правда, были проблемы с застройщиком. Мы боролись, и решив выкупить все, — победили. Когда в Гранд-Форксе все оттает, я займусь установкой водопровода и канализации. Потом нужно будет заняться дорогами.

К слову, у меня будет несколько участков, которые будет можно продавать уже осенью, и несколько домов. Их я выставлю на продажу через год.

— Помимо работы с недвижимостью, чем еще занимаетесь в межсезонье?

— О, мне нравится теннис! На самом деле, я не играл в него со времен средней школы. Когда я у меня был год отдыха, я начал тренироваться и играл в теннис три раза в неделю. Сейчас мне не хватает этих занятий. Думаю, восстановить тренировки.

— Одноручный или двуручный удар слева?

— (Смеется). Это сложный вопрос. По началу я пытался сделать это одной рукой — не справился. Теперь я двуручный бэкхэндер.

— Увидим ли мы теннисные матчи в расписаниях «Барыса»?

— Мы очень хотели сыграть, но в этом сезоне не получилось. Хенрик Карлссон и Виктор Сведберг точно бы не отказались! Думаю, шведы должны уметь играть в теннис. По крайней мере, мне так кажется. Но никогда не будешь знать точно, пока не попробуешь.

Отметим, что всего в КХЛ в активе Боченски — 444 (179+265) очков. В этой лиге форвард играл только за «Барыс», куда перешел в 2010 году.