ЦСКА укрепил преимущество над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Столичный ЦСКА обыграл омский «Авангард» со счетом 3:0 во втором матче финальной серии
МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Столичный ЦСКА обыграл омский «Авангард» со счетом 3:0 во втором матче финальной серии
Шайбы забросили Константин Окулов (54-я минута), Михаил Григоренко (59) и Сергей Андронов (60). ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2−0. Следующая встреча пройдет 17 апреля в подмосковной Балашихе, где «Авангард» в этом сезоне проводит домашние матчи.
Победитель второго матча финальной серии в девяти из десяти случаев становился обладателем Кубка Гагарина, исключением стал магнитогорский «Металлург», проигравший в сезоне-2016/17 петербургскому СКА (счет в серии 1−4). Помимо этого, при счете 2−0 в финальной серии отстающей команде никогда не удавалось завоевать Кубок Гагарина.
ЦСКА продлил победную серию против «Авангарда» до четырех матчей в текущем сезоне, в регулярном чемпионате они встречались дважды (3:2, 4:2), еще одну победу московский клуб одержал в первом матче финальной серии (5:2).
На пути к финалу ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат, победил подмосковный «Витязь» (4−0), московское «Динамо» (4−1) и СКА (4−3). Для московского клуба финал текущего сезона — третий в истории, в сезоне-2015/16 армейцы уступили «Металлургу» (3−4), в сезоне-2017/18 — казанскому «Ак Барсу» (1−4).
«Авангард» в десятый раз принимает участие в
По сравнению с первым матчем финальной серии тренерский штаб ЦСКА произвел две замены. Вместо нападающих Грегга Скотта и Александра Попова в составе появились Максим Мамин и Сергей Андронов. У «Авангарда» Семен Кошелев заменил Кирилла Петрова.
Во втором периоде «Авангард» больше владел шайбой и бросал по воротам, но моменты острее были у армейцев. Лучший шанс упустил нападающий Иван Телегин, который переиграл голкипера Игоря Бобкова, но с метра не попал в практически пустые ворота. По ходу одной из атак омской команды форвард армейцев Сергей Калинин неудачно заблокировал бросок. Шайба после сильного щелчка попала в руку нападающему, после чего тот отправился на скамейку и больше на льду не появлялся.
В третьем периоде ЦСКА взвинтил темп, в двух звеньях стал появляться Кирилл Капризов. Это дало плоды, за семь минут до окончания третьего периода Константин Окулов открыл счет. Шайба после его сильного кистевого броска попала сначала в перекладину, а затем от спины Бобкова отрикошетила в ворота.
Чуть менее чем за две минуты до конца матча «Авангард» заменил вратаря шестым полевым игроком. Команда из Омска не смогла организовать финальный штурм и создать опасные моменты у ворот Ильи Сорокина. А Михаил Григоренко и Сергей Андронов поразили пустые ворота, установив окончательный счет матча.
|Игорь Никитин
|Боб Хартли
|Илья Сорокин
|Игорь Бобков(Игорь Бобков, Игорь Бобков)
|10:41
|Сергей Андронов
|24:04
|Клас Дальбек
|53:10
|Константин Окулов(Максим Шалунов)
|58:22
|Михаил Григоренко(Кирилл Капризов)
|59:09
|Сергей Андронов(Мэт Робинсон)
|4
|Штрафное время
|0
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)