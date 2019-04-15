ЦСКА укрепил преимущество над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

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Шайбы забросили Константин Окулов (54-я минута), Михаил Григоренко (59) и Сергей Андронов (60). ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2−0. Следующая встреча пройдет 17 апреля в подмосковной Балашихе, где «Авангард» в этом сезоне проводит домашние матчи.

Победитель второго матча финальной серии в девяти из десяти случаев становился обладателем Кубка Гагарина, исключением стал магнитогорский «Металлург», проигравший в сезоне-2016/17 петербургскому СКА (счет в серии 1−4). Помимо этого, при счете 2−0 в финальной серии отстающей команде никогда не удавалось завоевать Кубок Гагарина.

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала

ЦСКА продлил победную серию против «Авангарда» до четырех матчей в текущем сезоне, в регулярном чемпионате они встречались дважды (3:2, 4:2), еще одну победу московский клуб одержал в первом матче финальной серии (5:2).

На пути к финалу ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат, победил подмосковный «Витязь» (4−0), московское «Динамо» (4−1) и СКА (4−3). Для московского клуба финал текущего сезона — третий в истории, в сезоне-2015/16 армейцы уступили «Металлургу» (3−4), в сезоне-2017/18 — казанскому «Ак Барсу» (1−4).

Сезон КХЛ подошел к завершающей стадии — финальной битве между сильнейшими командами Запада и Востока. Кто выйдет победителем из этой схватки?

«Авангард» в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба является выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором клуб уступил московскому «Динамо» (3−4). В серии первого раунда текущего плей-офф команда одолела казанский «Ак Барс» со счетом 4−0, во втором раунде подопечные Боба Хартли победили казахстанский «Барыс» (4−1), в финале конференции «Авангард» был сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4−2).

Финальный штурм не удался

По сравнению с первым матчем финальной серии тренерский штаб ЦСКА произвел две замены. Вместо нападающих Грегга Скотта и Александра Попова в составе появились Максим Мамин и Сергей Андронов. У «Авангарда» Семен Кошелев заменил Кирилла Петрова.

Как и в первом матче, хозяева активнее начали встречу, но их преимущество не было таким большим. Ближе ко второй половине первого периода хоккеисты «Авангарда» выравняли игру. Первые 20 минут прошли практически без опасных моментов.

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Во втором периоде «Авангард» больше владел шайбой и бросал по воротам, но моменты острее были у армейцев. Лучший шанс упустил нападающий Иван Телегин, который переиграл голкипера Игоря Бобкова, но с метра не попал в практически пустые ворота. По ходу одной из атак омской команды форвард армейцев Сергей Калинин неудачно заблокировал бросок. Шайба после сильного щелчка попала в руку нападающему, после чего тот отправился на скамейку и больше на льду не появлялся.

В третьем периоде ЦСКА взвинтил темп, в двух звеньях стал появляться Кирилл Капризов. Это дало плоды, за семь минут до окончания третьего периода Константин Окулов открыл счет. Шайба после его сильного кистевого броска попала сначала в перекладину, а затем от спины Бобкова отрикошетила в ворота.