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21:56 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА укрепил преимущество над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Столичный ЦСКА обыграл омский «Авангард» со счетом 3:0 во втором матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве в присутствии 11 088 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы забросили Константин Окулов (54-я минута), Михаил Григоренко (59) и Сергей Андронов (60). ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2−0. Следующая встреча пройдет 17 апреля в подмосковной Балашихе, где «Авангард» в этом сезоне проводит домашние матчи.

Победитель второго матча финальной серии в девяти из десяти случаев становился обладателем Кубка Гагарина, исключением стал магнитогорский «Металлург», проигравший в сезоне-2016/17 петербургскому СКА (счет в серии 1−4). Помимо этого, при счете 2−0 в финальной серии отстающей команде никогда не удавалось завоевать Кубок Гагарина.

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ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала

ЦСКА продлил победную серию против «Авангарда» до четырех матчей в текущем сезоне, в регулярном чемпионате они встречались дважды (3:2, 4:2), еще одну победу московский клуб одержал в первом матче финальной серии (5:2).

На пути к финалу ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат, победил подмосковный «Витязь» (4−0), московское «Динамо» (4−1) и СКА (4−3). Для московского клуба финал текущего сезона — третий в истории, в сезоне-2015/16 армейцы уступили «Металлургу» (3−4), в сезоне-2017/18 — казанскому «Ак Барсу» (1−4).

Сезон КХЛ подошел к завершающей стадии — финальной битве между сильнейшими командами Запада и Востока. Кто выйдет победителем из этой схватки?

«Авангард» в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом омского клуба является выход в финал Кубка Гагарина сезона-2011/12, в котором клуб уступил московскому «Динамо» (3−4). В серии первого раунда текущего плей-офф команда одолела казанский «Ак Барс» со счетом 4−0, во втором раунде подопечные Боба Хартли победили казахстанский «Барыс» (4−1), в финале конференции «Авангард» был сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4−2).

Финальный штурм не удался

По сравнению с первым матчем финальной серии тренерский штаб ЦСКА произвел две замены. Вместо нападающих Грегга Скотта и Александра Попова в составе появились Максим Мамин и Сергей Андронов. У «Авангарда» Семен Кошелев заменил Кирилла Петрова.

Как и в первом матче, хозяева активнее начали встречу, но их преимущество не было таким большим. Ближе ко второй половине первого периода хоккеисты «Авангарда» выравняли игру. Первые 20 минут прошли практически без опасных моментов.
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Во втором периоде «Авангард» больше владел шайбой и бросал по воротам, но моменты острее были у армейцев. Лучший шанс упустил нападающий Иван Телегин, который переиграл голкипера Игоря Бобкова, но с метра не попал в практически пустые ворота. По ходу одной из атак омской команды форвард армейцев Сергей Калинин неудачно заблокировал бросок. Шайба после сильного щелчка попала в руку нападающему, после чего тот отправился на скамейку и больше на льду не появлялся.

В третьем периоде ЦСКА взвинтил темп, в двух звеньях стал появляться Кирилл Капризов. Это дало плоды, за семь минут до окончания третьего периода Константин Окулов открыл счет. Шайба после его сильного кистевого броска попала сначала в перекладину, а затем от спины Бобкова отрикошетила в ворота.

Чуть менее чем за две минуты до конца матча «Авангард» заменил вратаря шестым полевым игроком. Команда из Омска не смогла организовать финальный штурм и создать опасные моменты у ворот Ильи Сорокина. А Михаил Григоренко и Сергей Андронов поразили пустые ворота, установив окончательный счет матча.

ЦСКА
3:0
0:0, 0:0, 3:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Финал15.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь НикитинБоб Хартли
Вратари
Илья СорокинИгорь Бобков(Игорь Бобков, Игорь Бобков)
1-й период
10:41Сергей Андронов
2-й период
24:04Клас Дальбек
3-й период
53:10Константин Окулов(Максим Шалунов)
58:22Михаил Григоренко(Кирилл Капризов)
59:09Сергей Андронов(Мэт Робинсон)
Статистика
4Штрафное время0
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
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