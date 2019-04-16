СМИ: Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» согласовал контракты с Шестеркиным и Кравцовым

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Соглашения могут быть подписаны после 30 апреля, когда истекут действующие контракты игроков с нынешними клубами.

Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 (3 года), 22−23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка.

Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.

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23-летний Шестеркин в текущем сезоне провел 28 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал 24 победы (10 матчей на ноль), отразив 95,3% бросков. В плей-офф он провел десять встреч, отражая 90,4% бросков.

Кравцов провел 50 матчей в «регулярке», в которых набрал 21 очко (8 голов + 13 результативных передач). В плей-офф 19-летний форвард отыграл четыре матча и отдал две голевые передачи.