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00:02 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» согласовал контракты с Шестеркиным и Кравцовым

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Голкипер петербургского СКА Игорь Шестеркин и форвард челябинского «Трактора» Виталий Кравцов согласовали стандартные трехлетние контракты новичков с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает The Athletic.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Соглашения могут быть подписаны после 30 апреля, когда истекут действующие контракты игроков с нынешними клубами.

Контракт новичка — первое соглашение, которое подписывает хоккеист младше 25 лет в НХЛ, срок договора зависит от возраста игрока: 18−21 (3 года), 22−23 (2 года), 24 (1 год). Исключение составляют европейские игроки от 25 до 27 лет, которые тоже должны подписать первый трудовой договор в НХЛ сроком на один сезон в качестве новичка.

Контракт новичка является двусторонним, что позволяет отправлять хоккеиста в фарм-клуб, а максимальный его размер равен $925 тыс. в год.
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23-летний Шестеркин в текущем сезоне провел 28 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал 24 победы (10 матчей на ноль), отразив 95,3% бросков. В плей-офф он провел десять встреч, отражая 90,4% бросков.

Кравцов провел 50 матчей в «регулярке», в которых набрал 21 очко (8 голов + 13 результативных передач). В плей-офф 19-летний форвард отыграл четыре матча и отдал две голевые передачи.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» на драфте-2018 под девятым номером. Шестеркина клуб из Нью-Йорка задрафтовал в 2014 году под 118-м номером. «Рейнджерс» завершили сезон на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не сумели попасть в плей-офф НХЛ. За клуб выступают три российских игрока — вратарь Александр Георгиев, нападающие Павел Бучневич и Владислав Наместников.

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