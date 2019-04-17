Гудачек подписал новый контракт со «Спартаком»

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гудачек сыграл 45 матчей, его коэффициент надёжности составлял 2,35, процент отражённых бросков — 91,6. В плей-офф словак провел шесть встреч, отражая 93,4% бросков, при коэффициенте надежности — 2,16.