Гудачек подписал новый контракт со «Спартаком»
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек заключил новый контракт на два сезона с московским «Спартаком», сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек заключил новый контракт на два сезона с московским «Спартаком», сообщается на сайте хоккейного клуба.
В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гудачек сыграл 45 матчей, его коэффициент надёжности составлял 2,35, процент отражённых бросков — 91,6. В
«Спартак» в первом раунде