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13:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гудачек подписал новый контракт со «Спартаком»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек заключил новый контракт на два сезона с московским «Спартаком», сообщается на сайте хоккейного клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Гудачек сыграл 45 матчей, его коэффициент надёжности составлял 2,35, процент отражённых бросков — 91,6. В плей-офф словак провел шесть встреч, отражая 93,4% бросков, при коэффициенте надежности — 2,16.

«Спартак» в первом раунде плей-офф КХЛ уступил петербургскому СКА со счетом 2−4 в серии.

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