Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс5
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис БлюзОТ1
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз1
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
18.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс7
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Все события
Фоторепортажи
10«Барселона» разбила «Юнайтед» на «Камп Ноу»
10Карпин переиграл «Спартак»
13:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Экс-форвард казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов подозревается в избиении девушки на улице, сообщает «Спорт Бизнес Online» со ссылкой на слова пострадавшей.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Инцидент произошел 12 апреля в Казани. Отмечается, что машина пострадавшей преградила проезд «Мерседесу» Обухова, что послужило причиной конфликта. На видеозаписи видно, как хоккеист наносит ей удары.

По словам Снежаны Д, в травмпункте, куда она обратилась, были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга. Пострадавшая также написала заявление в полицию, где отметили, что процессуальное решение будет принято после проверки и выяснения обстоятельств происшествия. Сам Обухов в ходе телефонного разговора с потерпевшей заявил, что она виновата сама, а он лишь ответил на грубость.

Ранее Обухов подозревался в изнасиловании Светланы Мамаковой, однако вину спортсмена доказать не удалось.

В составе «Ак Барса» Обухов становился трижды чемпионом КХЛ (2009, 2010, 2018). На его счету 587 матчей в КХЛ и 193 набранных очка.

Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Тарасов записал видео из больницы после боя с Дациком
В UFC оценили нокаут в исполнении Овечкина, процитировав Макгрегора
Криштиану — новая жертва «Аякса»
«Тампа» в трауре. Кучеров и Василевский едут на чемпионат мира?
Малкин много говорил, но не смог заиграть. «Питтсбург» вылетел
За «МЮ» тревожно. Сульшеру пора просыпаться
Голы Тарасенко — приговор для клуба из США. «Сент-Луис» проиграл
Суд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь