СМИ: Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

По словам Снежаны Д, в травмпункте, куда она обратилась, были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга. Пострадавшая также написала заявление в полицию, где отметили, что процессуальное решение будет принято после проверки и выяснения обстоятельств происшествия. Сам Обухов в ходе телефонного разговора с потерпевшей заявил, что она виновата сама, а он лишь ответил на грубость.