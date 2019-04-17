СМИ: Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости.
Инцидент произошел 12 апреля в Казани. Отмечается, что машина пострадавшей преградила проезд «Мерседесу» Обухова, что послужило причиной конфликта. На видеозаписи видно, как хоккеист наносит ей удары.
По словам Снежаны Д, в травмпункте, куда она обратилась, были зафиксированы ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, также были подозрения на сотрясение мозга. Пострадавшая также написала заявление в полицию, где отметили, что процессуальное решение будет принято после проверки и выяснения обстоятельств происшествия. Сам Обухов в ходе телефонного разговора с потерпевшей заявил, что она виновата сама, а он лишь ответил на грубость.
Ранее Обухов подозревался в изнасиловании Светланы Мамаковой, однако вину спортсмена доказать не удалось.
В составе «Ак Барса» Обухов становился трижды чемпионом КХЛ (2009, 2010, 2018). На его счету 587 матчей в КХЛ и 193 набранных очка.