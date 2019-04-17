Николай Заварухин назначен на должность главного тренера «Сибири»
Николай Заварухин назначен на должность главного тренера «Сибири», информирует официальный сайт новосибирского клуба.
Николай Заварухин назначен на должность главного тренера «Сибири», информирует официальный сайт новосибирского клуба.
«Попечительским советом хоккейного клуба “Сибирь” принято решение утвердить главным тренером команды 44-летнего Николая Заварухина. Сегодня состоялось подписание двухлетнего контракта», — сообщает
В качестве тренера Заварухин с 2011 по 2013 год работал тренером МХК «Батыр», с 2013 по 2015 год был главным тренером молодёжной команды клуба «Сибирь», в сезоне-2015/16 — ассистент главного тренера ХК «Нефтехимик», а с 2016 года работал в должности помощника главного тренера «Автомобилиста».
В этом сезоне «Сибирь» заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в