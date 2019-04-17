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14:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Дацюк обратился к Путину с протестом против закона о СНИЛС

Капитан СКА Павел Дацюк обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить недавно принятый федеральный закон об индивидуальном учёте в системе обязательного пенсионного страхования, информирует «Ридус».

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Источник: РИА "Новости"

Суть этого закона в том, что он превращает СНИЛС из номера лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде в идентификационный номер личности — ключ ко всем данным человека в государственных базах данных.

«Мотивация любого русского православного человека — беспокоиться за будущее своих детей и близких. Как написано в письме Владимиру Владимировичу, я считаю, что данный законопроект является угрозой национальной безопасности. Надеюсь, что он услышит нас. Верю, что он также беспокоится о своих близких и всём нашем народе. Подобные письма пишут десятки тысяч россиян. Думаю, скоро цифры будут измеряться в сотнях тысяч», — заявил Дацюк.

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