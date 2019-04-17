Дичь в Казани. Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку
Отличился
Отличился
Бывший игрок «Ак Барса», трехкратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Обухов, которого ранее обвиняли в дебоширстве, вождении в нетрезвом виде за рулем и даже в изнасиловании, снова отличился. На этот раз хоккеист избил девушку. Все произошло 12 апреля: по данным «Бизнес-Онлайн», автомобиль пострадавшей перекрыл проезд «Мерседесу» Обухова, после чего разгорелся конфликт. По словам девушки, хоккеист дважды подходил к ней и после словесной перепалки применил физическую силу.
Потерпевшая обратилась в травмпункт, где были зафиксированы многочисленные ушибы мягких тканей лица, а также — подозрение на сотрясение мозга.
Девушка уже подала заявление в полицию, где примут решение после выяснения всех обстоятельств. Добиться
Вспыльчивый характер, отсутствие самоконтроля и развязность — всем известные качества Обухова. Ранее Дмитрий уже был обвинен в изнасиловании подруги своей жены Светланы Мамковой. В итоге доказать вину хоккеиста не удалось. Потерпевшая в отчаянии обратилась в программу «Пусть говорят». По словам Светланы, за Обухова тогда вступился
А в 2011 году скандалист был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД, заметив Обухова, потребовали остановиться. Но хоккеист, проигнорировав просьбу, проехал мимо. Инцидент закончился погоней через весь город, в которой чудом не пострадали мирные жители.
Дмитрий часто был главным источником грязных сплетен и оказывался в центре непристойных скандалов. Это и послужило одной из причин ухода Обухова из казанской команды, с которой он взял три Кубка Гагарина и отыграл 13 сезонов. А в этом году Дмитрию и вовсе пришлось завершить карьеру хоккеиста после неудачных попыток пробиться в состав «Барса» в ВХЛ и словацкой «Дуклы!.
Череда бесконечных скандалов, преследовавшая форварда на протяжении всей карьеры, могла поставить крест на хоккее
Но, несмотря на все выходки хоккеиста, наказан он не был ни разу. Вероятно, сейчас инцидент будет разобран поподробней, и дело не будет закрыто раньше времени. Ведь именно безнаказанность — главная причина ощущения вседозволенности Обухова и других спортсменов. Не отдуваться же «Кокорину-Мамаеву» за всех, в конце концов.