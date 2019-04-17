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16:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дичь в Казани. Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку

Отличился экс-форвард «Ак Барса» Дмитрий Обухов.

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Источник: Спорт-Экспресс

Бывший игрок «Ак Барса», трехкратный обладатель Кубка Гагарина Дмитрий Обухов, которого ранее обвиняли в дебоширстве, вождении в нетрезвом виде за рулем и даже в изнасиловании, снова отличился. На этот раз хоккеист избил девушку. Все произошло 12 апреля: по данным «Бизнес-Онлайн», автомобиль пострадавшей перекрыл проезд «Мерседесу» Обухова, после чего разгорелся конфликт. По словам девушки, хоккеист дважды подходил к ней и после словесной перепалки применил физическую силу.

Потерпевшая обратилась в травмпункт, где были зафиксированы многочисленные ушибы мягких тканей лица, а также — подозрение на сотрясение мозга.

Девушка уже подала заявление в полицию, где примут решение после выяснения всех обстоятельств. Добиться каких-либо комментариев от хоккеиста СМИ пока не удалось.

Вспыльчивый характер, отсутствие самоконтроля и развязность — всем известные качества Обухова. Ранее Дмитрий уже был обвинен в изнасиловании подруги своей жены Светланы Мамковой. В итоге доказать вину хоккеиста не удалось. Потерпевшая в отчаянии обратилась в программу «Пусть говорят». По словам Светланы, за Обухова тогда вступился кто-то «сверху», и дело быстро объявили закрытым.

А в 2011 году скандалист был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Сотрудники ГИБДД, заметив Обухова, потребовали остановиться. Но хоккеист, проигнорировав просьбу, проехал мимо. Инцидент закончился погоней через весь город, в которой чудом не пострадали мирные жители.

Дмитрий часто был главным источником грязных сплетен и оказывался в центре непристойных скандалов. Это и послужило одной из причин ухода Обухова из казанской команды, с которой он взял три Кубка Гагарина и отыграл 13 сезонов. А в этом году Дмитрию и вовсе пришлось завершить карьеру хоккеиста после неудачных попыток пробиться в состав «Барса» в ВХЛ и словацкой «Дуклы!.

Череда бесконечных скандалов, преследовавшая форварда на протяжении всей карьеры, могла поставить крест на хоккее давным-давно.

Но, несмотря на все выходки хоккеиста, наказан он не был ни разу. Вероятно, сейчас инцидент будет разобран поподробней, и дело не будет закрыто раньше времени. Ведь именно безнаказанность — главная причина ощущения вседозволенности Обухова и других спортсменов. Не отдуваться же «Кокорину-Мамаеву» за всех, в конце концов.

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