Избитая трехкратным чемпионом КХЛ женщина рассказала о случившемся

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Девушка рассказала, что хотела заехать во внутренний двор здания, но проезд ей перекрыла другая машина. Тогда она позвонила охраннику с просьбой открыть ей другие ворота. «В это время подбежал Обухов и стал лупить по боковому стеклу, что-то кричать, оскорблять, называть овцой», — вспомнила потерпевшая.

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Женщина попыталась успокоить хоккеиста, но это еще сильнее разозлило его. «Он ударил меня. Я крикнула ему: “Что ты творишь?!”. Он вернулся, выкинул мой телефон и ударил еще раз, при этом обзывался и матерился», — добавила она.

Об инциденте стало известно ранее 17 апреля. По итогам случившегося женщина получила ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы. Обухов отказался от комментариев. В казанской полиции начали проверку обстоятельств происшествия.