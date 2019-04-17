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17:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Избитая трехкратным чемпионом КХЛ женщина рассказала о случившемся

Избитая бывшим хоккеистом казанского «Ак Барса» Дмитрием Обуховым женщина поделилась подробностями случившегося. Ее слова приводит «Бизнес Online».

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Девушка рассказала, что хотела заехать во внутренний двор здания, но проезд ей перекрыла другая машина. Тогда она позвонила охраннику с просьбой открыть ей другие ворота. «В это время подбежал Обухов и стал лупить по боковому стеклу, что-то кричать, оскорблять, называть овцой», — вспомнила потерпевшая.

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Женщина попыталась успокоить хоккеиста, но это еще сильнее разозлило его. «Он ударил меня. Я крикнула ему: “Что ты творишь?!”. Он вернулся, выкинул мой телефон и ударил еще раз, при этом обзывался и матерился», — добавила она.

Об инциденте стало известно ранее 17 апреля. По итогам случившегося женщина получила ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы. Обухов отказался от комментариев. В казанской полиции начали проверку обстоятельств происшествия.

Обухов выступал за «Ак Барс» с 2005-го по 2011-й, а также с 2012-го по 2018 год. В его составе хоккеист стал чемпионом России (2006) и трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

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