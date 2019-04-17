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19:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский хоккейный тренер Александр Андриевский покинул «Сибирь»

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Александр Андриевский, занимавший должность главного тренера хоккейного клуба «Сибирь», покинул свой пост. Такое решение принято руководством российского клуба, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу «Сибири».

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Источник: РИА "Новости"

Александр Андриевский возглавлял «Сибирь» в сезоне 2018/2019. Команда заняла девятое место в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф. Вместо белоруса главным тренером назначен Николай Заварухин. Контракт подписан на два года.

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Николай Заварухин играл на позиции центрального нападающего и выступал за ЦСКА, «Ладу», «Салават Юлаев», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург». Тренером он работал с 2011 по 2013 год в МХК «Батыр» (Нефтекамск), с 2013 по 2015 год был главным тренером молодежной команды клуба «Сибирь», в сезоне 2015/2016 — ассистентом главного тренера ХК «Нефтехимик», с 2016 года — ассистентом главного тренера ХК «Автомобилист».

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