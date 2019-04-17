«Бесценная Лига» на финале плей-офф КХЛ
Главная битва за чемпионство продолжается: второй матч финальной серии
Главная битва за чемпионство продолжается: второй матч финальной серии
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Встреча началась с сюрприза: Mastercard представил журналистам уникальный
Непременными участниками всех встреч
— Настраиваться на такие матчи не нужно, — считает Николишин. — Ты приходишь и видишь полный стадион болельщиков, поэтому главное — просто сделать то, к чему ты готовился на протяжении всего сезона, к чему стремился. Любой финал — это предельная мотивация и концентрация. Всё, что есть у тебя, ты кладёшь на алтарь победы. Многие тренеры даже не подбирают слова, говоря в раздевалке: «Ребята, остался последний шаг. Выходите и делайте своё дело». Такие игры живут в тебе всегда, снятся по ночам. Нет большего счастья, чем ещё раз испытать такие эмоции".
«Бесценная лига» — это замечательная идея, болельщики должны быть ближе к хоккеистам. Конечно, некоторые вещи нельзя выносить из раздевалки, но, я считаю, что если люди будут знать больше друг о друге, у них будет больше взаимоуважения и взаимопонимания. Такие проекты сплачивают и объединяют.
Финал — это ещё и запредельное напряжение, и эмоциональное, и физическое. До главного трофея остаётся сделать один шаг, поэтому обо всех повреждениях игроки забывают. Об этом говорил Денис Денисов, которому не раз приходилось участвовать в решающих сериях.
— Ребята отдают всё, в том числе и здоровье, — заметил он. — Но об этом никто, кроме хоккеистов и узкого круга людей не знает. Травмы, ушибы, переломы, — всё это остаётся внутри команды. И стоит отдать дань уважения людям, которые, несмотря ни на что, выходят на лёд и бьются.
Ещё одна традиция медиаклуба — посещение ложи действующим игроком одной из
— Очень приятно осознавать, что у команды такое количество болельщиков, которые всегда поддерживают тебя на трибунах. А благодаря традиции «Бесценная Лига» мы знаем наших болельщиков в лицо, знаем их историю. Я, например, всегда слежу за голосованием болельщиков в интернете. Нам всегда очень важна поддержка и на трибунах, и в интернете! Тем более в такое ответственное для всех время — в финале
Больше других обрадовался приходу Сергея Толчинского Бесценный Болельщик ХК ЦСКА Регулярного Чемпионата сезона 2018/2019 Михаил Федоров, также получивший приглашение на встречу. В феврале он завоевал статус Бесценного Болельщика разделил Трофей «Бесценной Лиги» с нападающим
Для меня большая честь быть сегодня на этом матче и познакомиться с одним из игроков ЦСКА Сергеем Толчинским. Я благодарю «Бесценную Лигу» за такую возможность. Болеем за любимый клуб!
Напомним, что
Чтобы присоединиться к традиции «Бесценная Лига» и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ.
Стать участниками Бесценной Лиги могут совершеннолетние граждане