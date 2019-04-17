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10ЦСКА — в шаге от Кубка Гагарина
10«Барселона» разбила «Юнайтед» на «Камп Ноу»
21:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА повел со счетом 3−0 в финальной серии КХЛ против «Авангарда»

БАЛАШИХА (Московская область), 17 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл на выезде омский «Авангард» в третьем матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и находится в одной победе от завоевания Кубка Гагарина.

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Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Сергей Андронов на 44-й минуте и Михаил Григоренко на 60-й.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу ЦСКА, четвертый матч пройдет в Балашихе 19 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Сезон КХЛ подошел к завершающей стадии — финальной битве между сильнейшими командами Запада и Востока. Кто выйдет победителем из этой схватки?
Авангард
0:2
0:0, 0:0, 0:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финал17.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5387 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь Бобков(Игорь Бобков)Илья Сорокин
1-й период
19:50Коди Фрэнсон
2-й период
24:11Алексей Емелин
27:53Иван Телегин
32:06Виктор Столберг
3-й период
40:16Евгений Медведев
43:02Сергей Андронов(Клас Дальбек)
59:04Михаил Григоренко(Никита Нестеров)
Статистика
8Штрафное время2
1Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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