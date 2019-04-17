ЦСКА повел со счетом 3−0 в финальной серии КХЛ против «Авангарда»

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Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Сергей Андронов на 44-й минуте и Михаил Григоренко на 60-й.

Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу ЦСКА, четвертый матч пройдет в Балашихе 19 апреля.

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