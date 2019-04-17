ЦСКА повел со счетом 3−0 в финальной серии КХЛ против «Авангарда»
БАЛАШИХА (Московская область), 17 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл на выезде омский «Авангард» в третьем матче финальной серии
БАЛАШИХА (Московская область), 17 апр — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл на выезде омский «Авангард» в третьем матче финальной серии
Встреча, прошедшая в Балашихе, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Сергей Андронов на 44-й минуте и Михаил Григоренко на 60-й.
Счет в серии до четырех побед стал 3−0 в пользу ЦСКА, четвертый матч пройдет в Балашихе 19 апреля.
|Боб Хартли
|Игорь Никитин
|Игорь Бобков(Игорь Бобков)
|Илья Сорокин
|19:50
|Коди Фрэнсон
|24:11
|Алексей Емелин
|27:53
|Иван Телегин
|32:06
|Виктор Столберг
|40:16
|Евгений Медведев
|43:02
|Сергей Андронов(Клас Дальбек)
|59:04
|Михаил Григоренко(Никита Нестеров)
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Челябинск)