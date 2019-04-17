Капитан Медведев похоронил «Авангард». В финалах с 0−3 не отрывались ни в НХЛ, ни в КХЛ

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Балашиха, наверно, больше чем другие города России знает, что такое событийный туризм. Ну разве выберите вы Подмосковье по своей воле из тысячи других маршрутов? А вот на финал Кубка Гагарина, да еще и с участием любимой команды — за счастье. Девять лет назад Балашиха пережила нашествие казанцев. Теперь сюда потянулись омичи. Даже те, кто изначально инициативу с переездом «Авангарда» в Московскую область воспринимали с большим скепсисом, а то и вовсе в штыки.

Читайте также ЦСКА укрепил преимущество над «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Глядя на арену в Балашихе и её окрестности, с недоумением вспоминаешь страшилки о месте, где лучше не светить дорогие телефоны, что в широком ассортименте у хоккеистов и их жен. Рядом со стадионом раскинулся вполне милый парк, где помимо мам с колясками и спортсменов-любителей можно встретить… Евгения Медведева. За пару часов он в полном одиночестве наматывал круги между деревьями.

Медведев, несмотря на странные методы разминки, не просто попал в состав, а вышел в первой паре. Единственный, кого Боб Хартли вывел из состава — Семен Кошелев. Заменил его в составе Ансель Галимов. У ЦСКА же появились Грег Скотт с Александром Поповым. В том, что обе команды сделали изменения исключительно в линии нападения, было во многом сиптоматично. Пока этой финальной серии катастрофически не хватает креатива, а как следствие и зрелищности.

У Галимова шанс оправдать доверие Хартли появился еще в первом периоде, когда он в касание бросал после паса Шумакова. Да и в целом «Авангард» до первой рекламной паузы выглядел гораздо интереснее.

Здесь вам и подставление Широкова после паса Зернова, и затяжная позиционка с, казалось бы, верным броском Пивцакина. Но даже если бы коренной омич забил бывшей команде — гол наверняка бы отменили. Зная, как судят финалистов, арбитры могли найти у «Авангарда» миллиметровый офсайд.

Первый рекламный брейк немного остудил запал «Авангарда», который начал так, как еще в этом финале не начинал. У омичей не только стало появляться чуть меньше моментов, но и ЦСКА мог отличиться сразу после вбрасывания. Слепышев хозяев простил. И тут, когда инициатива начала переходить к команде Игоря Никитина, «ястребы» вынули из рукава свой главный козырь — Ольгу Бузову. Певица, которая ранее была замечена и в атрибутике ЦСКА, сидела в джерси «Авангарда» и даже показала на 16-й номер, пренадлежающий… Зернову.

И Зернов был близок к тому, чтобы стать героем не только Бузовой, но и Балашихи с Омском. Во втором периоде после того, как «Авангард» пережил первые в матче две минуты меньшинства, он замкнул передачу на дальней штанге. Гол! Вот только ни сами хоккеисты, ни более-менее продвинутые болельщики особенно бурно это событие не праздновали. Потому что понимают: при нынешних правилах шайбу, залетевшую от конька игрока, пусть даже без умышленного удара, скорее всего не засчитают. Ну, а через несколько минут Зернов сделал все, чтобы забить по правилам, но банально не попал в ворота. В этом промахе нельзя винить ни судей, ни ИИХФ, навязавшую нам странные правила.

В составе «Авангарда» хватало парней, которые заслуживали первую победу в финале. Это и уже упомянутый Зернов, и умница Семенов, но подставил «ястребов» человек с куда большим кубковым опытом.

В первой же смене решающего периода Евгений Медведев выбросил шайбу за пределы площадки — две минуты. ЦСКА большинство не использовал, но вскоре защитник-ветеран выдал новый «подвиг». Он и не думал останавливать Сергея Андоронова, когда тот на полной скорости мчался забивать Бобкову. Капитана «армейцев» не остановили ни в средней зоне, ни на подходах к воротам. «Авангард» подставил Медведев, но премьер-министр РФ здесь не при чем.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7ac058650589afb7bfbbebe798b4d31d_hd/q607825/262efa58baa830027689f3fe87616224/4711203757?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев, впрочем, на этом не остановился и продолжил «топить» омскую команду. После проигранной капитанской дуэли Андронову он позволил Кириллу Капризову вить из себя нитки.

Читайте также Стась: В моменте с незасчитанным голом шайба случайно попала в меня

Удивительно, но Хартли и не помышлял о том, чтобы посадить часто ошибающегося защитика в запас. Местами «Авангард» был ничем не хуже ЦСКА, а в отдельных моментах хозяева могли кивать на судейство. Речь не только о незасчитанной шайбе Зернова, но и о силовом приеме Шалунова против Шумакова в третьем периоде, который был на грани дозволенного.

«Авангард» третий матч серии начал так, как и привык играть в этом плей-офф. Нагло, активно, без лишнего уважения к сопернику. Однако второй период с его постоянными удалениями и паузами игру, в которой подопечные Хартли чувствуют себя как рыба в воде, напрочь сломал. Вернуться же в прежнее русло «Авангарду» помешала разница в исполнителях. Кто-то, вроде Медведева, тянули команду вниз, а другим банально недоставало реализации. И даже попытка Шумакова повторить трюк Гранлунда из серии с «Ак Барсом» не спасла омичей. С 0−3 в финалах еще не отыгрывались ни в КХЛ, ни в НХЛ. Это приговор.

Дмитрий Ерыкалов