Капитан Медведев похоронил «Авангард». В финалах с 0−3 не отрывались ни в НХЛ, ни в КХЛ
Кажется, в финале Кубка Гагарина уже все решено.
Кажется, в финале Кубка Гагарина уже все решено.
Балашиха, наверно, больше чем другие города России знает, что такое событийный туризм. Ну разве выберите вы Подмосковье по своей воле из тысячи других маршрутов? А вот на финал Кубка Гагарина, да еще и с участием любимой команды — за счастье. Девять лет назад Балашиха пережила нашествие казанцев. Теперь сюда потянулись омичи. Даже те, кто изначально инициативу с переездом «Авангарда» в Московскую область воспринимали с большим скепсисом, а то и вовсе в штыки.
Глядя на арену в Балашихе и её окрестности, с недоумением вспоминаешь страшилки о месте, где лучше не светить дорогие телефоны, что в широком ассортименте у хоккеистов и их жен. Рядом со стадионом раскинулся вполне милый парк, где помимо мам с колясками и
Медведев, несмотря на странные методы разминки, не просто попал в состав, а вышел в первой паре. Единственный, кого Боб Хартли вывел из состава — Семен Кошелев. Заменил его в составе Ансель Галимов. У ЦСКА же появились Грег Скотт с Александром Поповым. В том, что обе команды сделали изменения исключительно в линии нападения, было во многом сиптоматично. Пока этой финальной серии катастрофически не хватает креатива, а как следствие и зрелищности.
Здесь вам и подставление Широкова после паса Зернова, и затяжная позиционка с, казалось бы, верным броском Пивцакина. Но даже если бы коренной омич забил бывшей команде — гол наверняка бы отменили. Зная, как судят финалистов, арбитры могли найти у «Авангарда» миллиметровый офсайд.
Первый рекламный брейк немного остудил запал «Авангарда», который начал так, как еще в этом финале не начинал. У омичей не только стало появляться чуть меньше моментов, но и ЦСКА мог отличиться сразу после вбрасывания. Слепышев хозяев простил. И тут, когда инициатива начала переходить к команде Игоря Никитина, «ястребы» вынули из рукава свой главный козырь — Ольгу Бузову. Певица, которая ранее была замечена и в атрибутике ЦСКА, сидела в джерси «Авангарда» и даже показала на 16-й номер, пренадлежающий… Зернову.
И Зернов был близок к тому, чтобы стать героем не только Бузовой, но и Балашихи с Омском. Во втором периоде после того, как «Авангард» пережил первые в матче две минуты меньшинства, он замкнул передачу на дальней штанге. Гол! Вот только ни сами хоккеисты, ни
В первой же смене решающего периода Евгений Медведев выбросил шайбу за пределы площадки — две минуты. ЦСКА большинство не использовал, но вскоре
Медведев, впрочем, на этом не остановился и продолжил «топить» омскую команду. После проигранной капитанской дуэли Андронову он позволил Кириллу Капризову вить из себя нитки.
Удивительно, но Хартли и не помышлял о том, чтобы посадить часто ошибающегося защитика в запас. Местами «Авангард» был ничем не хуже ЦСКА, а в отдельных моментах хозяева могли кивать на судейство. Речь не только о незасчитанной шайбе Зернова, но и о силовом приеме Шалунова против Шумакова в третьем периоде, который был на грани дозволенного.
«Авангард» третий матч серии начал так, как и привык играть в этом
Дмитрий Ерыкалов
|Боб Хартли
|Игорь Никитин
|Игорь Бобков(Игорь Бобков)
|Илья Сорокин
|19:50
|Коди Фрэнсон
|24:11
|Алексей Емелин
|27:53
|Иван Телегин
|32:06
|Виктор Столберг
|40:16
|Евгений Медведев
|43:02
|Сергей Андронов(Клас Дальбек)
|59:04
|Михаил Григоренко(Никита Нестеров)
|8
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Мартин Франо(Чехия)
|Главный судья
|Антон Гофман(Россия, Челябинск)