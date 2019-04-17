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10ЦСКА — в шаге от Кубка Гагарина
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22:43 (мск), источник: Sport24

Капитан Медведев похоронил «Авангард». В финалах с 0−3 не отрывались ни в НХЛ, ни в КХЛ

Кажется, в финале Кубка Гагарина уже все решено.

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Балашиха, наверно, больше чем другие города России знает, что такое событийный туризм. Ну разве выберите вы Подмосковье по своей воле из тысячи других маршрутов? А вот на финал Кубка Гагарина, да еще и с участием любимой команды — за счастье. Девять лет назад Балашиха пережила нашествие казанцев. Теперь сюда потянулись омичи. Даже те, кто изначально инициативу с переездом «Авангарда» в Московскую область воспринимали с большим скепсисом, а то и вовсе в штыки.

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Глядя на арену в Балашихе и её окрестности, с недоумением вспоминаешь страшилки о месте, где лучше не светить дорогие телефоны, что в широком ассортименте у хоккеистов и их жен. Рядом со стадионом раскинулся вполне милый парк, где помимо мам с колясками и спортсменов-любителей можно встретить… Евгения Медведева. За пару часов он в полном одиночестве наматывал круги между деревьями.

Медведев, несмотря на странные методы разминки, не просто попал в состав, а вышел в первой паре. Единственный, кого Боб Хартли вывел из состава — Семен Кошелев. Заменил его в составе Ансель Галимов. У ЦСКА же появились Грег Скотт с Александром Поповым. В том, что обе команды сделали изменения исключительно в линии нападения, было во многом сиптоматично. Пока этой финальной серии катастрофически не хватает креатива, а как следствие и зрелищности.

У Галимова шанс оправдать доверие Хартли появился еще в первом периоде, когда он в касание бросал после паса Шумакова. Да и в целом «Авангард» до первой рекламной паузы выглядел гораздо интереснее.

Здесь вам и подставление Широкова после паса Зернова, и затяжная позиционка с, казалось бы, верным броском Пивцакина. Но даже если бы коренной омич забил бывшей команде — гол наверняка бы отменили. Зная, как судят финалистов, арбитры могли найти у «Авангарда» миллиметровый офсайд.

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Первый рекламный брейк немного остудил запал «Авангарда», который начал так, как еще в этом финале не начинал. У омичей не только стало появляться чуть меньше моментов, но и ЦСКА мог отличиться сразу после вбрасывания. Слепышев хозяев простил. И тут, когда инициатива начала переходить к команде Игоря Никитина, «ястребы» вынули из рукава свой главный козырь — Ольгу Бузову. Певица, которая ранее была замечена и в атрибутике ЦСКА, сидела в джерси «Авангарда» и даже показала на 16-й номер, пренадлежающий… Зернову.

И Зернов был близок к тому, чтобы стать героем не только Бузовой, но и Балашихи с Омском. Во втором периоде после того, как «Авангард» пережил первые в матче две минуты меньшинства, он замкнул передачу на дальней штанге. Гол! Вот только ни сами хоккеисты, ни более-менее продвинутые болельщики особенно бурно это событие не праздновали. Потому что понимают: при нынешних правилах шайбу, залетевшую от конька игрока, пусть даже без умышленного удара, скорее всего не засчитают. Ну, а через несколько минут Зернов сделал все, чтобы забить по правилам, но банально не попал в ворота. В этом промахе нельзя винить ни судей, ни ИИХФ, навязавшую нам странные правила.

В составе «Авангарда» хватало парней, которые заслуживали первую победу в финале. Это и уже упомянутый Зернов, и умница Семенов, но подставил «ястребов» человек с куда большим кубковым опытом.

В первой же смене решающего периода Евгений Медведев выбросил шайбу за пределы площадки — две минуты. ЦСКА большинство не использовал, но вскоре защитник-ветеран выдал новый «подвиг». Он и не думал останавливать Сергея Андоронова, когда тот на полной скорости мчался забивать Бобкову. Капитана «армейцев» не остановили ни в средней зоне, ни на подходах к воротам. «Авангард» подставил Медведев, но премьер-министр РФ здесь не при чем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев, впрочем, на этом не остановился и продолжил «топить» омскую команду. После проигранной капитанской дуэли Андронову он позволил Кириллу Капризову вить из себя нитки.

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Удивительно, но Хартли и не помышлял о том, чтобы посадить часто ошибающегося защитика в запас. Местами «Авангард» был ничем не хуже ЦСКА, а в отдельных моментах хозяева могли кивать на судейство. Речь не только о незасчитанной шайбе Зернова, но и о силовом приеме Шалунова против Шумакова в третьем периоде, который был на грани дозволенного.

«Авангард» третий матч серии начал так, как и привык играть в этом плей-офф. Нагло, активно, без лишнего уважения к сопернику. Однако второй период с его постоянными удалениями и паузами игру, в которой подопечные Хартли чувствуют себя как рыба в воде, напрочь сломал. Вернуться же в прежнее русло «Авангарду» помешала разница в исполнителях. Кто-то, вроде Медведева, тянули команду вниз, а другим банально недоставало реализации. И даже попытка Шумакова повторить трюк Гранлунда из серии с «Ак Барсом» не спасла омичей. С 0−3 в финалах еще не отыгрывались ни в КХЛ, ни в НХЛ. Это приговор.

Дмитрий Ерыкалов

Сезон КХЛ подошел к завершающей стадии — финальной битве между сильнейшими командами Запада и Востока. Кто выйдет победителем из этой схватки?
Авангард
0:2
0:0, 0:0, 0:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финал17.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5387 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь Бобков(Игорь Бобков)Илья Сорокин
1-й период
19:50Коди Фрэнсон
2-й период
24:11Алексей Емелин
27:53Иван Телегин
32:06Виктор Столберг
3-й период
40:16Евгений Медведев
43:02Сергей Андронов(Клас Дальбек)
59:04Михаил Григоренко(Никита Нестеров)
Статистика
8Штрафное время2
1Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Главный судьяАнтон Гофман(Россия, Челябинск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
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