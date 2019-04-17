Никитин не опасается успокоенности хоккеистов ЦСКА в четвертом матче финала плей-офф КХЛ

В третьем матче серии ЦСКА переиграл «Авангард» со счетом 2:0 и повел в серии 3−0. Встреча прошла в Балашихе, где в этом сезоне «Авангард» принимает соперников.

«Тяжелая игра, команды потратили много сил. Мы играли достаточно хорошо, результат по игре. Не думаю, что будет самоуспокоенность, мы серьезно настраиваемся на следующую игру. Ребята понимают, что против нас сильный соперник», — отметил Никитин.

ЦСКА в четырех попытках ни разу не сумел реализовать численное преимущество. «В принципе, в большинстве у нас были хорошие моменты, вратарь соперника хорошо сыграл. Нам есть в чем добавить, но не сказал бы, что слабо сыграли, ребята старались. В прошлой игре ситуация заставила перевести Кирилла Капризова в первое звено, потому что травму получил Сергей Калинин, а сегодня мы начали как и планировали», — рассказал Никитин.