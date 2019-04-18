Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ3
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз5
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз6
Хоккей. КХЛ
17.04
Авангард0
ЦСКА2
Хоккей. НХЛ
19.04
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
19.04
Виннипег Джетс
Сент-Луис Блюз
Все события
Фоторепортажи
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
10«Аякс» второй раз подряд выбил гранда из Лиги чемпионов
09:19 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Армейцы в третий раз подряд обыграли «Авангард»

БАЛАШИХА /Московская область/, 18 апреля. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал третью победу подряд в финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над омским «Авангардом». Очередной матч противостояния прошел на арене в Балашихе в присутствии 5387 зрителей и завершился со счетом 2:0.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Сам трофей, за который бьются команды, прибыл к месту события днем. Как сообщает официальный сайт КХЛ, появление кубка вызвало большой интерес у местных жителей. Еще больше его усилили известные иллюзионисты Илья и Андрей Сафроновы, после трюка которых трофей исчез, а на его месте оказался ястреб — символ «Авангарда». Через некоторое время фокусники вновь продемонстрировали свой талант, и главный приз лиги оказался на арене.

Сам же матч по сценарию был очень похож на предыдущую встречу. Команды со стартового вбрасывания начали действовать крайне осторожно, понимая цену каждой ошибки. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин не был нагружен работой, как и его визави Игорь Бобков. Вся борьба проходила в середине площадки и у бортов.

Одним из ключевых моментов можно назвать гол «Авангарда», который не был засчитан. Форвард Денис Зернов опередил всех в борьбе у ворот ЦСКА, но шайба влетела в них от конька хоккеиста. Арбитры посмотрели видеоповтор и уже в который раз за этот розыгрыш плей-офф отменили гол.

«Самое главное, что нам не удается отличиться, а заброшенное сразу отменяется. Игра была до гола, поэтому эта шайба очень сказалась на матче, после нее ЦСКА бы раскрылся, и мы смогли бы работать на контратаках», — сказал президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Судьбу встречи решил капитан армейцев Сергей Андронов. Нападающий не стал придумывать изощренных комбинаций, а просто подхватил шайбу в своей зоне, заехал в чужую и кистевым броском поразил дальний верхний угол ворот Бобкова, который заметно потерял позицию — 1:0. В умении удержать победный счет у ЦСКА нет равных в лиге, команда разрушила немногочисленные атаки соперника, а в конце армейцы усилиями Михаила Григоренко забросили еще одну шайбу. Интересно, что форвард поразил пустые ворота в четвертом матче подряд, это стало рекордом КХЛ.

ЦСКА создает больше моментов, «Авангард» подводит реализация

Читайте также
Капитан Медведев похоронил «Авангард». В финалах КХЛ с 0−3 не отыгрывались никогда

ЦСКА снова забросил победную шайбу в третьем периоде. «Наверное, сам не ожидал, что так получится исполнить, не думал, что меня не встретят. Тренировал этот бросок, иногда он выходил», — рассказал автор решающего гола.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил игру вратаря «Авангарда». «ЦСКА создает больше моментов, больше бросков наносит. Игра равная, но шансов больше у армейцев. [Игорь] Бобков, конечно, вытащил пару раз в сложных ситуациях», — отметил Третьяк.

Сушинский посетовал на реализацию «Авангарда». «В обеих последних играх был равный хоккей, но мы никак не забиваем. Также сегодня нам совсем не давали большинства, а игра в с численным преимуществом — наш козырь. Добавим в реализации, тогда будем выигрывать, но пока удача не на нашей стороне», — сказал президент омского клуба.

Всего однажды счет в серии финала был 3−0, это случилось в 2011 году в противостоянии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и подмосковным «Атлантом», закончившимся в итоге победой команды из столицы Башкортостана — 4−1. В матчах плей-офф только один раз клубу удавалось выиграть серию, уступая по ее ходу 0−3. Подобное получилось в 2015 году у петербургского СКА. В армейском дерби команда сумела обыграть ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина.

Москвичи продлили победную серию в матчах против «Авангарда» до восьми встреч, последний раз омская команда обыгрывала ЦСКА 9 октября 2016 года (2:1 в овертайме).

Несмотря на статистику, главный тренер армейцев Игорь Никитин заявил, что не опасается успокоенности игроков в четвертом матче серии. «Тяжелая встреча, команды потратили много сил, но мы действовали достаточно хорошо, поэтому результат по игре. Не думаю, что будет самоуспокоенность, серьезно настраиваемся на следующий матч, ведь ребята понимают, что против нас выходит сильный соперник», — отметил Никитин.

Нападающий ЦСКА Маким Шалунов заверил, что армейцы будут изо всех сил стараться решить исход серии в четвертой встрече. «Очень тяжелая сегодня была игра, я бы не сказал, что она отличалась от первых двух, но эта стала одной из самых напряженных. У нас мало получалось, соперник фактически ничего не давал сделать. К следующему матчу будем готовиться так, как на последний бой», — заявил Шалунов.

Хартли верит в игроков

Читайте также
Хартли: Хабиб Нурмагомедов посетит четвертый матч «Авангарда» и ЦСКА

ЦСКА продемонстрировал лучшую игру в обороне в регулярном чемпионате и по ходу плей-офф. «Это командная работа, у них очень сильные габаритные ребята, которые хорошо катаются. Они не дают забрасывать много шайб, было понятно, что нам не позволят отличаться по пять раз за игру. Мы это знали и были готовы, со своей стороны тоже не даем много шансов ЦСКА, но я никогда не видел команду, которая так мало пропускает», — отметил главный тренер омского клуба Боб Хартли.

«Авангард» в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2011/12, когда клуб уступил московскому «Динамо» (3−4). В серии первого раунда текущего плей-офф омичи одолели казанский «Ак Барс» со счетом 4−0, а в следующей стадии был обыгран казахстанский «Барыс» (4−1). В финале конференции «Авангард» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4−2).

«Мы дошли до финала, я горжусь своей командой и верю в ребят. Никто не отчаивается, мы будем готовы к следующей игре, серия еще продолжается, как и борьба за Кубок Гагарина, а это было для нас главной целью. Могу гарантировать, что вам стоит быть здесь послезавтра, потому что “Авангард” будет на льду. Я очень доволен игрой, но расстроен результатом, мы не можем забросить, а противник реализует свои моменты», — подчеркнул Хартли.

Продолжает надеяться на успех и защитник омской команды Коди Франсон.

«Обидно и печально, что потерпели очередное поражение. Противник забросил в ключевой момент, один гол предопределил исходы двух последних матчей. Но у нас сильная команда, мы не падаем духом, будем искать выходы для того, чтобы двигаться дальше в серии. Идет равная игра, просто где-то неудачно для нас сложились обстоятельства, не думаю, что сейчас безвыходная ситуация», — сказал Франсон.

Четвертый матч финальной серии состоится в пятницу в Балашихе.

Авангард
0:2
0:0, 0:0, 0:2
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финал17.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5387 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь Бобков(Игорь Бобков)Илья Сорокин
1-й период
19:50Коди Фрэнсон
2-й период
24:11Алексей Емелин
27:53Иван Телегин
32:06Виктор Столберг
3-й период
40:16Евгений Медведев
43:02Сергей Андронов(Клас Дальбек)
59:04Михаил Григоренко(Никита Нестеров)
Статистика
8Штрафное время2
1Игра в большинстве4
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
7 минут безумия. Сумасшедший старт обернулся провалом «Ман Сити»
«Ливерпуль» уничтожил «Порту» в ЛЧ. 5 ударов в створ — 4 гола
Радулов сделал из Ринне посмешище. «Даллас» вынес «Нэшвилл»
Черышев, Эмери, Кепа. Главное об ответных четвертьфиналах ЛЕ
Два российских биатлониста дисквалифицированы на год
Салах сообщил руководству «Ливерпуля» о своем желании уйти
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь