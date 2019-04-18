ЦСКА в шаге от Кубка Гагарина. Армейцы в третий раз подряд обыграли «Авангард»

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Сам трофей, за который бьются команды, прибыл к месту события днем. Как сообщает официальный сайт КХЛ, появление кубка вызвало большой интерес у местных жителей. Еще больше его усилили известные иллюзионисты Илья и Андрей Сафроновы, после трюка которых трофей исчез, а на его месте оказался ястреб — символ «Авангарда». Через некоторое время фокусники вновь продемонстрировали свой талант, и главный приз лиги оказался на арене.

Сам же матч по сценарию был очень похож на предыдущую встречу. Команды со стартового вбрасывания начали действовать крайне осторожно, понимая цену каждой ошибки. Вратарь ЦСКА Илья Сорокин не был нагружен работой, как и его визави Игорь Бобков. Вся борьба проходила в середине площадки и у бортов.

Одним из ключевых моментов можно назвать гол «Авангарда», который не был засчитан. Форвард Денис Зернов опередил всех в борьбе у ворот ЦСКА, но шайба влетела в них от конька хоккеиста. Арбитры посмотрели видеоповтор и уже в который раз за этот розыгрыш плей-офф отменили гол.

«Самое главное, что нам не удается отличиться, а заброшенное сразу отменяется. Игра была до гола, поэтому эта шайба очень сказалась на матче, после нее ЦСКА бы раскрылся, и мы смогли бы работать на контратаках», — сказал президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Судьбу встречи решил капитан армейцев Сергей Андронов. Нападающий не стал придумывать изощренных комбинаций, а просто подхватил шайбу в своей зоне, заехал в чужую и кистевым броском поразил дальний верхний угол ворот Бобкова, который заметно потерял позицию — 1:0. В умении удержать победный счет у ЦСКА нет равных в лиге, команда разрушила немногочисленные атаки соперника, а в конце армейцы усилиями Михаила Григоренко забросили еще одну шайбу. Интересно, что форвард поразил пустые ворота в четвертом матче подряд, это стало рекордом КХЛ.

ЦСКА создает больше моментов, «Авангард» подводит реализация

ЦСКА снова забросил победную шайбу в третьем периоде. «Наверное, сам не ожидал, что так получится исполнить, не думал, что меня не встретят. Тренировал этот бросок, иногда он выходил», — рассказал автор решающего гола.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил игру вратаря «Авангарда». «ЦСКА создает больше моментов, больше бросков наносит. Игра равная, но шансов больше у армейцев. [Игорь] Бобков, конечно, вытащил пару раз в сложных ситуациях», — отметил Третьяк.

Сушинский посетовал на реализацию «Авангарда». «В обеих последних играх был равный хоккей, но мы никак не забиваем. Также сегодня нам совсем не давали большинства, а игра в с численным преимуществом — наш козырь. Добавим в реализации, тогда будем выигрывать, но пока удача не на нашей стороне», — сказал президент омского клуба.

Всего однажды счет в серии финала был 3−0, это случилось в 2011 году в противостоянии между уфимским «Салаватом Юлаевым» и подмосковным «Атлантом», закончившимся в итоге победой команды из столицы Башкортостана — 4−1. В матчах плей-офф только один раз клубу удавалось выиграть серию, уступая по ее ходу 0−3. Подобное получилось в 2015 году у петербургского СКА. В армейском дерби команда сумела обыграть ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина.

Москвичи продлили победную серию в матчах против «Авангарда» до восьми встреч, последний раз омская команда обыгрывала ЦСКА 9 октября 2016 года (2:1 в овертайме).

Несмотря на статистику, главный тренер армейцев Игорь Никитин заявил, что не опасается успокоенности игроков в четвертом матче серии. «Тяжелая встреча, команды потратили много сил, но мы действовали достаточно хорошо, поэтому результат по игре. Не думаю, что будет самоуспокоенность, серьезно настраиваемся на следующий матч, ведь ребята понимают, что против нас выходит сильный соперник», — отметил Никитин.

Нападающий ЦСКА Маким Шалунов заверил, что армейцы будут изо всех сил стараться решить исход серии в четвертой встрече. «Очень тяжелая сегодня была игра, я бы не сказал, что она отличалась от первых двух, но эта стала одной из самых напряженных. У нас мало получалось, соперник фактически ничего не давал сделать. К следующему матчу будем готовиться так, как на последний бой», — заявил Шалунов.

Хартли верит в игроков

ЦСКА продемонстрировал лучшую игру в обороне в регулярном чемпионате и по ходу плей-офф. «Это командная работа, у них очень сильные габаритные ребята, которые хорошо катаются. Они не дают забрасывать много шайб, было понятно, что нам не позволят отличаться по пять раз за игру. Мы это знали и были готовы, со своей стороны тоже не даем много шансов ЦСКА, но я никогда не видел команду, которая так мало пропускает», — отметил главный тренер омского клуба Боб Хартли.

«Авангард» в десятый раз принимает участие в плей-офф КХЛ, лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Гагарина в сезоне-2011/12, когда клуб уступил московскому «Динамо» (3−4). В серии первого раунда текущего плей-офф омичи одолели казанский «Ак Барс» со счетом 4−0, а в следующей стадии был обыгран казахстанский «Барыс» (4−1). В финале конференции «Авангард» оказался сильнее уфимского «Салавата Юлаева» (4−2).

«Мы дошли до финала, я горжусь своей командой и верю в ребят. Никто не отчаивается, мы будем готовы к следующей игре, серия еще продолжается, как и борьба за Кубок Гагарина, а это было для нас главной целью. Могу гарантировать, что вам стоит быть здесь послезавтра, потому что “Авангард” будет на льду. Я очень доволен игрой, но расстроен результатом, мы не можем забросить, а противник реализует свои моменты», — подчеркнул Хартли.

Продолжает надеяться на успех и защитник омской команды Коди Франсон.

«Обидно и печально, что потерпели очередное поражение. Противник забросил в ключевой момент, один гол предопределил исходы двух последних матчей. Но у нас сильная команда, мы не падаем духом, будем искать выходы для того, чтобы двигаться дальше в серии. Идет равная игра, просто где-то неудачно для нас сложились обстоятельства, не думаю, что сейчас безвыходная ситуация», — сказал Франсон.