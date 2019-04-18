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14:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Арзамасцевым

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на своем официальном сайте сообщил, что продлил контракт с защитником Захаром Арзамасцевым.

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Источник: Спорт РИА Новости

Новое соглашение рассчитано на один сезон, который станет для него пятым в составе «Салавата».

За четыре сезона в клубе Арзамасцев провел 265 матчей, в которых набрал 70 очков (30 голов + 40 результативных передач).

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