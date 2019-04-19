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12:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» продлил контракт с форвардом Цыплаковым

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Московский хоккейный клуб «Спартак» заключил новый контракт с нападающим Максимом Цыплаковым, сообщается на официальном сайте команды.

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Двустороннее соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на ближайшие три сезона — до 30 апреля 2022 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2018/19 Цыплаков провел 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 9 очков (4 гола + 5 результативных передач). Всего в его активе 53 игры в КХЛ.

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