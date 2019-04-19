«Спартак» продлил контракт с форвардом Цыплаковым

Двустороннее соглашение с 20-летним форвардом рассчитано на ближайшие три сезона — до 30 апреля 2022 года.

В сезоне-2018/19 Цыплаков провел 31 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 9 очков (4 гола + 5 результативных передач). Всего в его активе 53 игры в КХЛ.