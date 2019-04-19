«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Черных до 2020 года

Черных во второй раз перешел в «Спартак» в 2017 году, до этого он также выступал за «красно-белых» в 2013—2014 годах. В текущем сезоне КХЛ нападающий провел 13 игр, в том числе пять — в плей-офф, где отдал одну результативную передачу.