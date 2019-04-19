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14:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Черных до 2020 года

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Спартак» заключил новое соглашение с форвардом Дмитрием Черных, сообщается на официальном сайте московской команды.

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Новый контракт с 34-летним игроком рассчитан до конца апреля 2020 года. Прежнее соглашение действовало до конца текущего месяца.

Во время загрузки произошла ошибка.

Черных во второй раз перешел в «Спартак» в 2017 году, до этого он также выступал за «красно-белых» в 2013—2014 годах. В текущем сезоне КХЛ нападающий провел 13 игр, в том числе пять — в плей-офф, где отдал одну результативную передачу.

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