«Спартак» подписал новый контракт с нападающим Черных до 2020 года
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Спартак» заключил новое соглашение с форвардом Дмитрием Черных, сообщается на официальном сайте московской команды.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Спартак» заключил новое соглашение с форвардом Дмитрием Черных, сообщается на официальном сайте московской команды.
Новый контракт с 34-летним игроком рассчитан до конца апреля 2020 года. Прежнее соглашение действовало до конца текущего месяца.
Черных во второй раз перешел в «Спартак» в 2017 году, до этого он также выступал за «красно-белых» в 2013—2014 годах. В текущем сезоне КХЛ нападающий провел 13 игр, в том числе пять — в