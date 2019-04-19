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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Петерис Скудра стал главным тренером челябинского «Трактора»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Петерис Скудра назначен главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор», сообщается на официальном сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

Контракт с 45-летним латвийским специалистом рассчитан на один год. Скудра сменил у руля команды Алексея Тертышного, который работал в «Тракторе» в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

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Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Скудра, как ожидается, займет должность главного тренера «Трактора», а Тертышный при любом исходе продолжит работу в челябинском клубе.

«Трактор» в сезоне-2018/19 вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде со счетом 0−4 уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга. В начале сезона команду возглавлял Герман Титов, но по ходу турнира специалист покинул пост, после чего исполняющим обязанности главного тренера стал Тертышный.

Скудра с 2013 по 2018 год возглавлял нижегородское «Торпедо», под его руководством команда пять раз подряд выходила в плей-офф КХЛ, но только однажды преодолела первый раунд.

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