Петерис Скудра стал главным тренером челябинского «Трактора»

Источник: РИА "Новости"

Контракт с 45-летним латвийским специалистом рассчитан на один год. Скудра сменил у руля команды Алексея Тертышного, который работал в «Тракторе» в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Читайте также Врио главы Челябинской области Текслер избран президентом «Трактора»

Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Скудра, как ожидается, займет должность главного тренера «Трактора», а Тертышный при любом исходе продолжит работу в челябинском клубе.

«Трактор» в сезоне-2018/19 вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде со счетом 0−4 уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга. В начале сезона команду возглавлял Герман Титов, но по ходу турнира специалист покинул пост, после чего исполняющим обязанности главного тренера стал Тертышный.