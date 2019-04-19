Петерис Скудра стал главным тренером челябинского «Трактора»
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Петерис Скудра назначен главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Петерис Скудра назначен главным тренером челябинского хоккейного клуба «Трактор», сообщается на официальном сайте команды.
Контракт с 45-летним латвийским специалистом рассчитан на один год. Скудра сменил у руля команды Алексея Тертышного, который работал в «Тракторе» в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Скудра, как ожидается, займет должность главного тренера «Трактора», а Тертышный при любом исходе продолжит работу в челябинском клубе.
«Трактор» в сезоне-2018/19 вышел в
Скудра с 2013 по 2018 год возглавлял нижегородское «Торпедо», под его руководством команда пять раз подряд выходила в