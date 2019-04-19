Алексей Тертышный назначен на должность старшего тренера «Трактора»
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Алексей Тертышный назначен на должность старшего тренера «Трактора», сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Алексей Тертышный назначен на должность старшего тренера «Трактора», сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
Также в пятницу «Трактор» объявил о назначении главным тренером команды латвийского специалиста Петериса Скудры. Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Скудра, как ожидается, займет должность главного тренера «Трактора», а Тертышный при любом исходе продолжит работу в челябинском клубе.
«Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра — оптимальная для “Трактора” кандидатура в условиях построения совершенно новой команды. Это специалист
«Трактор» в сезоне-2018/19 вышел в