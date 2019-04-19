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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Алексей Тертышный назначен на должность старшего тренера «Трактора»

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Алексей Тертышный назначен на должность старшего тренера «Трактора», сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.

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Также в пятницу «Трактор» объявил о назначении главным тренером команды латвийского специалиста Петериса Скудры. Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Скудра, как ожидается, займет должность главного тренера «Трактора», а Тертышный при любом исходе продолжит работу в челябинском клубе.

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«Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра — оптимальная для “Трактора” кандидатура в условиях построения совершенно новой команды. Это специалист топ-уровня, имеющий серьезный опыт работы с клубами КХЛ. Он отлично разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью. Кроме того, Петерис Скудра является достаточно сильным мотиватором для хоккеистов. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный», — сказал директор «Трактора» Борис Видгоф.

«Трактор» в сезоне-2018/19 вышел в плей-офф КХЛ, где в первом раунде со счетом 0−4 уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга. В начале сезона команду возглавлял Герман Титов, но по ходу турнира специалист покинул пост, после чего исполняющим обязанности главного тренера стал Тертышный.

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