Алексей Тертышный назначен на должность старшего тренера «Трактора»

Также в пятницу «Трактор» объявил о назначении главным тренером команды латвийского специалиста Петериса Скудры. Ранее источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Скудра, как ожидается, займет должность главного тренера «Трактора», а Тертышный при любом исходе продолжит работу в челябинском клубе.

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«Клубом проведена большая работа по поиску и согласованию главного тренера. Петерис Скудра — оптимальная для “Трактора” кандидатура в условиях построения совершенно новой команды. Это специалист топ-уровня, имеющий серьезный опыт работы с клубами КХЛ. Он отлично разбирается во всех хоккейных нюансах, умеет успешно работать с молодежью. Кроме того, Петерис Скудра является достаточно сильным мотиватором для хоккеистов. Старшим тренером будет работать челябинский наставник Алексей Тертышный», — сказал директор «Трактора» Борис Видгоф.