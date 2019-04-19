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17:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист Наумов продлил контракт с «Сибирью» на два года

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с защитником Владиславом Наумовым, сообщается на официальном сайте команды.

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Как отмечается в сообщении, соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

Наумов выступал в КХЛ только за «Сибирь». За четыре сезона он провел в регулярных чемпионатах и плей-офф 181 матч, набрал 28 очков (8 голов и 20 результативных передач).

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