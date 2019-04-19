Хоккеист Наумов продлил контракт с «Сибирью» на два года
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с защитником Владиславом Наумовым, сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с защитником Владиславом Наумовым, сообщается на официальном сайте команды.
Как отмечается в сообщении, соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.
Наумов выступал в КХЛ только за «Сибирь». За четыре сезона он провел в регулярных чемпионатах и