Хоккеист Наумов продлил контракт с «Сибирью» на два года

Как отмечается в сообщении, соглашение с 22-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.

Наумов выступал в КХЛ только за «Сибирь». За четыре сезона он провел в регулярных чемпионатах и плей-офф 181 матч, набрал 28 очков (8 голов и 20 результативных передач).