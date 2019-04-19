Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
20.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс5
Вегас Голден Найтс2
Хоккей. НХЛ
03:30
Виннипег Джетс2
Сент-Луис Блюз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз2
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
20.04
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Все события
Фоторепортажи
10«Аякс» второй раз подряд выбил гранда из Лиги чемпионов
8«Ливерпуль» разгромил «Порту» на выезде
16:42 (мск), источник: ТАСС

Интерес к хоккеисту «Салавата Юлаева» Кемппайнену проявляют четыре клуба

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» продолжает попытки продлить контракт с нападающим Йоонасом Кемппайненом, игроком интересуются не менее четырех команд. Об этом ТАСС сообщил агент форварда Игорь Парашкин.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее издание «Бизнес Online» сообщило о том, что 31-летний хоккеист может продолжить карьеру в петербургском СКА. Его контракт с уфимцами истекает 30 апреля этого года.

Читайте также
Клуб КХЛ «Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Цулыгиным

«Пока никакого решения у Кемппайнена нет, — сказал Парашкин. — Есть предложение “Салавата”, на данном этапе он может только принять решение о выходе на рынок свободных агентов после 30 апреля. Диалог с “Салаватом” идет уже очень давно. Мы с клубом на контакте, но здесь решение принимает игрок — он может либо договориться, либо выслушать все предложения, которые могут поступить к нему после 30 апреля».

На вопрос о том, есть ли предложения у его клиента помимо СКА, агент сказал, что финским нападающим в общей сложности интересуются не меньше четырех команд.

В этом сезоне Кемппайнен вместе с «Салаватом Юлаевым» дошел до финала Восточной конференции плей-офф КХЛ, в котором в 17 матчах набрал 14 (10+4) очков по системе «гол + пас». В регулярном чемпионате финн в 59 играх набрал 33 (17+16) очка.

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Стали известны подробности избиения водителя компанией Кокорина
Легендарный хоккеист Мальцев празднует 70-летие
Месси стал игроком недели в Лиге чемпионов
Известны новые подробности о состоянии побитого Овечкиным игрока
«Я не конфетка». Хабиб атакует UFC и проезжается по Конору
Сегодня день рождения у Марии Шараповой (фото)
Коста отказался тренироваться с «Атлетико»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь