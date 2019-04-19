Интерес к хоккеисту «Салавата Юлаева» Кемппайнену проявляют четыре клуба

Ранее издание «Бизнес Online» сообщило о том, что 31-летний хоккеист может продолжить карьеру в петербургском СКА. Его контракт с уфимцами истекает 30 апреля этого года.
«Пока никакого решения у Кемппайнена нет, — сказал Парашкин. — Есть предложение “Салавата”, на данном этапе он может только принять решение о выходе на рынок свободных агентов после 30 апреля. Диалог с “Салаватом” идет уже очень давно. Мы с клубом на контакте, но здесь решение принимает игрок — он может либо договориться, либо выслушать все предложения, которые могут поступить к нему после 30 апреля».
На вопрос о том, есть ли предложения у его клиента помимо СКА, агент сказал, что финским нападающим в общей сложности интересуются не меньше четырех команд.
В этом сезоне Кемппайнен вместе с «Салаватом Юлаевым» дошел до финала Восточной конференции плей-офф КХЛ, в котором в 17 матчах набрал 14 (10+4) очков по системе «гол + пас». В регулярном чемпионате финн в 59 играх набрал 33 (17+16) очка.