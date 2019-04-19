«Авангард» — ЦСКА: стал известен состав хозяев
«Авангард» объявил состав на четвертый матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА, сообщает официальный Твиттер омичей. Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало — в 19.30 (мск).
«Авангард» объявил состав на четвертый матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА, сообщает официальный Твиттер омичей. Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало — в 19.30 (мск).
В случае поражения армейцы станут обладателями главного трофея КХЛ. Счет в серии 3−0 в пользу ЦСКА.
Состав «Авангарда» выглядит следующим образом: