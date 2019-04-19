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19:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Авангард» — ЦСКА: стал известен состав хозяев

«Авангард» объявил состав на четвертый матч финала Кубка Гагарина с ЦСКА, сообщает официальный Твиттер омичей. Встреча пройдет сегодня, 19 апреля, начало — в 19.30 (мск).

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Источник: РИА "Новости"

В случае поражения армейцы станут обладателями главного трофея КХЛ. Счет в серии 3−0 в пользу ЦСКА.

Состав «Авангарда» выглядит следующим образом:

  • вратари — Бобков, Налимов;.
  • 1-е звено: Стольберг, Деарне, Бек — Медведев, Франсон;.
  • 2-е звено: Широков, Зернов, Михеев — Емелин, Покка;.
  • 3-е звено: Шумаков, Семенов, Галимов — Пивцакин, Чудинов;.
  • 4-е звено: Кошелев, Стась, Петров — Яремчук, Манукян.
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