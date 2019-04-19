ЦСКА во второй раз выиграл золото чемпионата России по хоккею

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу ЦСКА победил омский «Авангард» в четвертом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2 в овертайме и выиграл серию (4−0), впервые в своей истории став обладателем Кубка Гагарина. Матч прошел в подмосковной Балашихе, где в этом сезоне базируется «Авангард».

Серебряные награды чемпионата России достались хоккеистам из «Авангарда». Бронзу ранее завоевал петербургский СКА, поскольку набрал больше очков в регулярном чемпионате КХЛ, чем уфимский «Салават Юлаев», который проиграл «Авангарду» в финале Восточной конференции.

Это золото стало вторым для ЦСКА в чемпионатах России, ранее московский клуб завоевывал награды высшего достоинства в сезоне-2014/15, победив тогда в регулярном чемпионате. ЦСКА также дважды завоевывал серебряные награды национального первенства (2015/16, 2017/18).