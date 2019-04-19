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19 апреля, источник: ТАСС

ЦСКА во второй раз выиграл золото чемпионата России по хоккею

БАЛАШИХА /Московская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА стали обладателями золотых медалей чемпионата России сезона-2018/19.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу ЦСКА победил омский «Авангард» в четвертом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2 в овертайме и выиграл серию (4−0), впервые в своей истории став обладателем Кубка Гагарина. Матч прошел в подмосковной Балашихе, где в этом сезоне базируется «Авангард».

Серебряные награды чемпионата России достались хоккеистам из «Авангарда». Бронзу ранее завоевал петербургский СКА, поскольку набрал больше очков в регулярном чемпионате КХЛ, чем уфимский «Салават Юлаев», который проиграл «Авангарду» в финале Восточной конференции.

Это золото стало вторым для ЦСКА в чемпионатах России, ранее московский клуб завоевывал награды высшего достоинства в сезоне-2014/15, победив тогда в регулярном чемпионате. ЦСКА также дважды завоевывал серебряные награды национального первенства (2015/16, 2017/18).

Самой титулованной командой является московское «Динамо», которое шесть раз побеждало в чемпионатах России (1993, 1995, 2000, 2005, 2012, 2013). Кроме того, динамовцы выиграли первый после распада СССР хоккейный турнир среди клубов на территории России — чемпионат СНГ.

Авангард
2:3ОТ
2:0, 0:1, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финал19.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5543 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь БобковИлья Сорокин
1-й период
06:07Сергей Андронов
11:55Линден Вей
12:51Сергей Шумаков(Сергей Широков)
14:43Антон Слепышев
14:43Антон Слепышев
15:15Сергей Шумаков
16:08Кирилл Семенов
16:08Мэт Робинсон
17:11Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
2-й период
23:47Кирилл Капризов(Иван Телегин)
35:13Вилле Покка
3-й период
45:53Вилле Покка
50:58Виктор Столберг
57:12Константин Окулов(Александр Попов)
Овертайм
69:03Денис Зернов
74:13Кирилл Капризов
77:44Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
77:44Командный штраф
Статистика
14Штрафное время33
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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