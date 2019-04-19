Голкипер ЦСКА Сорокин признан самым ценным игроком Кубка Гагарина
БАЛАШИХА /Московская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Илья Сорокин признан самым ценным игроком Кубка Гагарина сезона-2018/19.
БАЛАШИХА /Московская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Илья Сорокин признан самым ценным игроком Кубка Гагарина сезона-2018/19.
В пятницу ЦСКА победил в овертайме омский «Авангард» в четвертом матче финала
Сорокин в 20 матчах Кубка Гагарина одержал 16 побед, пропустив 24 шайбы. Сорокин стал первым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим «на ноль» два матча подряд в финале Кубка Гагарина, «сухая» серия вратаря в финальной серии составила в итоге 137 минут и 55 секунд.
Год назад самым ценным игроком Кубка Гагарина стал нападающий казанского «Ак Барса» канадец Джастин Азеведо. Сорокин стал четвертым вратарем, признанным самым ценным игроком
|Боб Хартли
|Игорь Никитин
|Игорь Бобков
|Илья Сорокин
|06:07
|Сергей Андронов
|11:55
|Линден Вей
|12:51
|Сергей Шумаков(Сергей Широков)
|14:43
|Антон Слепышев
|14:43
|Антон Слепышев
|15:15
|Сергей Шумаков
|16:08
|Кирилл Семенов
|16:08
|Мэт Робинсон
|17:11
|Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
|23:47
|Кирилл Капризов(Иван Телегин)
|35:13
|Вилле Покка
|45:53
|Вилле Покка
|50:58
|Виктор Столберг
|57:12
|Константин Окулов(Александр Попов)
|69:03
|Денис Зернов
|74:13
|Кирилл Капризов
|77:44
|Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
|77:44
|Командный штраф
|14
|Штрафное время
|33
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)