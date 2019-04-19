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19 апреля, источник: ТАСС

Голкипер ЦСКА Сорокин признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

БАЛАШИХА /Московская область/, 19 апреля. /ТАСС/. Вратарь московского хоккейного клуба ЦСКА Илья Сорокин признан самым ценным игроком Кубка Гагарина сезона-2018/19.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу ЦСКА победил в овертайме омский «Авангард» в четвертом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2 и выиграл серию (4−0), впервые в своей истории став обладателем Кубка Гагарина.

Сорокин в 20 матчах Кубка Гагарина одержал 16 побед, пропустив 24 шайбы. Сорокин стал первым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим «на ноль» два матча подряд в финале Кубка Гагарина, «сухая» серия вратаря в финальной серии составила в итоге 137 минут и 55 секунд.

Год назад самым ценным игроком Кубка Гагарина стал нападающий казанского «Ак Барса» канадец Джастин Азеведо. Сорокин стал четвертым вратарем, признанным самым ценным игроком плей-офф КХЛ после Александра Еременко (дважды), Василия Кошечкина и Константина Барулина.

Авангард
2:3ОТ
2:0, 0:1, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финал19.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5543 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь БобковИлья Сорокин
1-й период
06:07Сергей Андронов
11:55Линден Вей
12:51Сергей Шумаков(Сергей Широков)
14:43Антон Слепышев
14:43Антон Слепышев
15:15Сергей Шумаков
16:08Кирилл Семенов
16:08Мэт Робинсон
17:11Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
2-й период
23:47Кирилл Капризов(Иван Телегин)
35:13Вилле Покка
3-й период
45:53Вилле Покка
50:58Виктор Столберг
57:12Константин Окулов(Александр Попов)
Овертайм
69:03Денис Зернов
74:13Кирилл Капризов
77:44Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
77:44Командный штраф
Статистика
14Штрафное время33
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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