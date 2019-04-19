Голкипер ЦСКА Сорокин признан самым ценным игроком Кубка Гагарина

Источник: ИТАР-ТАСС

В пятницу ЦСКА победил в овертайме омский «Авангард» в четвертом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2 и выиграл серию (4−0), впервые в своей истории став обладателем Кубка Гагарина.

Сорокин в 20 матчах Кубка Гагарина одержал 16 побед, пропустив 24 шайбы. Сорокин стал первым вратарем в истории КХЛ, сыгравшим «на ноль» два матча подряд в финале Кубка Гагарина, «сухая» серия вратаря в финальной серии составила в итоге 137 минут и 55 секунд.