Третьяк: Благодарим Медведева за программу строительства катков

«Дмитрий Анатольевич (Медведев) — болельщик хоккея, но не только. Он и болельщик хоккея с мячом. Он любит спорт, и это очень приятно. Мы вошли в программу по строительству стадионов, это очень важно, потому что у нас нехватка стадионов по стране, так как хоккей у нас сильно развивается от Калининграда до Дальнего Востока, а вот по каткам мы уступаем нашим соперникам из Канады и даже финнам (по каткам на душу населения — ред.). Наша главная цель — построить в будущем 400 катков. Мы благодарим премьер-министра за эту программу», — сказал Третьяк.