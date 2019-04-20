Третьяк: Благодарим Медведева за программу строительства катков
БАЛАШИХА (Московская область), 20 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что
БАЛАШИХА (Московская область), 20 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что
Медведев посетил в пятницу четвертую игру финала Кубка Гагарина между московским ЦСКА и омским «Авангардом», которая прошла в подмосковной Балашихе и завершилась победой столичной команды (3:2 в овертайме) и завоеванием ею титула.
«Дмитрий Анатольевич (Медведев) — болельщик хоккея, но не только. Он и болельщик хоккея с мячом. Он любит спорт, и это очень приятно. Мы вошли в программу по строительству стадионов, это очень важно, потому что у нас нехватка стадионов по стране, так как хоккей у нас сильно развивается от Калининграда до Дальнего Востока, а вот по каткам мы уступаем нашим соперникам из Канады и даже финнам (по каткам на душу населения — ред.). Наша главная цель — построить в будущем 400 катков. Мы благодарим
|Боб Хартли
|Игорь Никитин
|Игорь Бобков
|Илья Сорокин
|06:07
|Сергей Андронов
|11:55
|Линден Вей
|12:51
|Сергей Шумаков(Сергей Широков)
|14:43
|Антон Слепышев
|14:43
|Антон Слепышев
|15:15
|Сергей Шумаков
|16:08
|Кирилл Семенов
|16:08
|Мэт Робинсон
|17:11
|Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
|23:47
|Кирилл Капризов(Иван Телегин)
|35:13
|Вилле Покка
|45:53
|Вилле Покка
|50:58
|Виктор Столберг
|57:12
|Константин Окулов(Александр Попов)
|69:03
|Денис Зернов
|74:13
|Кирилл Капризов
|77:44
|Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
|77:44
|Командный штраф
|14
|Штрафное время
|33
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)