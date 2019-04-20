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09:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ЦСКА потратил ноль рублей на чемпионскую команду в межсезонье»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Кубка Гагарина.

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— Великолепные эмоции переполняют до сих пор, — заявил Есмантович. — Профессиональный спортсмен трудиться всю жизнь трудится, чтобы достигать больших результатов. Кубок Гагарина это такой большой результат.

— Кто из игроков останется?

— Полная картина есть, кто останется, кто нет. Это вопрос не для сегодняшнего вечера.

— В плей-офф было много отмененных голов. Нужно менять правила, чтобы их не было?

— Кроме отмены голов и видео голов существует масса вещей, которые нужно менять — уменьшать площадки или нет, то же самое было со сдвигом синей линии. То же и с засчитыванием голов. Я надеюсь, совет директоров соберется после сезона и примет взвешенное решение.

— В чем оно должно заключаться?

— Есть правила ИИХФ, и ним в Европе играют на маленьких площадках. Мы — на катках побольше. Есть ответвления, которые можно интерпретировать по-разному. В КХЛ все были в одинаковых условиях — и нам отменяли, и у нас отменяли, и в финале отменяли. Такие были правила. Как пойдет дальше — посмотрим.

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— Финал закончился 4−0. «Авангард» достойное сопротивление оказал?

— Кроме первого матча, когда не очень ровно сыграл Бобков, все остальные были от ножа, равные игры. Нам повезло — мы забили. Вспомните Олимпиаду, те несколько секунд, когда в меньшинстве Гусев забил. Немцы плохо играли? Нет, конечно.

«Авангард» разбирал нас, мы разбирали их по полочкам. У нас больше физических сил оказалось для концовки третьего периода и овертайма. Статистика это подтверждает. Матч был равный, просто так сложилось.

— Никитин продолжает работать?

— У всех подписанные контракты. Его уход не обсуждается.

— Какой из ваших ходов в межсезонье оказался самым мощным?

— Все по-своему сработало, каждая мелочь, в которых мы дожали и выиграли. Седьмой матч со СКА был ключевой, и по-разному могло сложиться.

— Тренерский штаб вы сменили.

— На комплектование команды мы не потратили ни одной копейки. Ноль рублей — на создание этого коллектива. Я имею в виду приобретение хоккеистов. Кто-то был свободным агентом, кого-то разменяли, кого-то взяли, кто-то выстрелил. Посмотрите, как здорово сыграл молодой Романов. Вот вам и Мамин, который 20 игр в регулярке сыграл с одним очком. Решил исход второго матча в Москве, и тренеры сегодня угадали, поставив его вместо Скотта, хотя он не выделялся ничем, чтобы поставить его на игру. Это тонкости, которые надо угадать.

— Есть понимание, кто может отправиться за океан?

— Никто не уедет за океан. С Андроновым был предварительный разговор. Надеюсь, мы найдем общий язык.

Авангард
2:3ОТ
2:0, 0:1, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финал19.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5543 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь БобковИлья Сорокин
1-й период
06:07Сергей Андронов
11:55Линден Вей
12:51Сергей Шумаков(Сергей Широков)
14:43Антон Слепышев
14:43Антон Слепышев
15:15Сергей Шумаков
16:08Кирилл Семенов
16:08Мэт Робинсон
17:11Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
2-й период
23:47Кирилл Капризов(Иван Телегин)
35:13Вилле Покка
3-й период
45:53Вилле Покка
50:58Виктор Столберг
57:12Константин Окулов(Александр Попов)
Овертайм
69:03Денис Зернов
74:13Кирилл Капризов
77:44Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
77:44Командный штраф
Статистика
14Штрафное время33
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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