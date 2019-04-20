«ЦСКА потратил ноль рублей на чемпионскую команду в межсезонье»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Кубка Гагарина.
Президент ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Кубка Гагарина.
— Великолепные эмоции переполняют до сих пор, — заявил Есмантович. — Профессиональный спортсмен трудиться всю жизнь трудится, чтобы достигать больших результатов. Кубок Гагарина это такой большой результат.
— Кто из игроков останется?
— Полная картина есть, кто останется, кто нет. Это вопрос не для сегодняшнего вечера.
— В
— Кроме отмены голов и видео голов существует масса вещей, которые нужно менять — уменьшать площадки или нет, то же самое было со сдвигом синей линии. То же и с засчитыванием голов. Я надеюсь, совет директоров соберется после сезона и примет взвешенное решение.
— В чем оно должно заключаться?
— Есть правила ИИХФ, и ним в Европе играют на маленьких площадках. Мы — на катках побольше. Есть ответвления, которые можно интерпретировать
— Финал закончился 4−0. «Авангард» достойное сопротивление оказал?
— Кроме первого матча, когда не очень ровно сыграл Бобков, все остальные были от ножа, равные игры. Нам повезло — мы забили. Вспомните Олимпиаду, те несколько секунд, когда в меньшинстве Гусев забил. Немцы плохо играли? Нет, конечно.
«Авангард» разбирал нас, мы разбирали их по полочкам. У нас больше физических сил оказалось для концовки третьего периода и овертайма. Статистика это подтверждает. Матч был равный, просто так сложилось.
— Никитин продолжает работать?
— У всех подписанные контракты. Его уход не обсуждается.
— Какой из ваших ходов в межсезонье оказался самым мощным?
— Все
— Тренерский штаб вы сменили.
— На комплектование команды мы не потратили ни одной копейки. Ноль рублей — на создание этого коллектива. Я имею в виду приобретение хоккеистов.
— Есть понимание, кто может отправиться за океан?
— Никто не уедет за океан. С Андроновым был предварительный разговор. Надеюсь, мы найдем общий язык.
|Боб Хартли
|Игорь Никитин
|Игорь Бобков
|Илья Сорокин
|06:07
|Сергей Андронов
|11:55
|Линден Вей
|12:51
|Сергей Шумаков(Сергей Широков)
|14:43
|Антон Слепышев
|14:43
|Антон Слепышев
|15:15
|Сергей Шумаков
|16:08
|Кирилл Семенов
|16:08
|Мэт Робинсон
|17:11
|Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
|23:47
|Кирилл Капризов(Иван Телегин)
|35:13
|Вилле Покка
|45:53
|Вилле Покка
|50:58
|Виктор Столберг
|57:12
|Константин Окулов(Александр Попов)
|69:03
|Денис Зернов
|74:13
|Кирилл Капризов
|77:44
|Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
|77:44
|Командный штраф
|14
|Штрафное время
|33
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)