«ЦСКА потратил ноль рублей на чемпионскую команду в межсезонье»

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— Великолепные эмоции переполняют до сих пор, — заявил Есмантович. — Профессиональный спортсмен трудиться всю жизнь трудится, чтобы достигать больших результатов. Кубок Гагарина это такой большой результат.

— Кто из игроков останется?

— Полная картина есть, кто останется, кто нет. Это вопрос не для сегодняшнего вечера.

— В плей-офф было много отмененных голов. Нужно менять правила, чтобы их не было?

— Кроме отмены голов и видео голов существует масса вещей, которые нужно менять — уменьшать площадки или нет, то же самое было со сдвигом синей линии. То же и с засчитыванием голов. Я надеюсь, совет директоров соберется после сезона и примет взвешенное решение.

— В чем оно должно заключаться?

— Есть правила ИИХФ, и ним в Европе играют на маленьких площадках. Мы — на катках побольше. Есть ответвления, которые можно интерпретировать по-разному. В КХЛ все были в одинаковых условиях — и нам отменяли, и у нас отменяли, и в финале отменяли. Такие были правила. Как пойдет дальше — посмотрим.

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— Финал закончился 4−0. «Авангард» достойное сопротивление оказал?

— Кроме первого матча, когда не очень ровно сыграл Бобков, все остальные были от ножа, равные игры. Нам повезло — мы забили. Вспомните Олимпиаду, те несколько секунд, когда в меньшинстве Гусев забил. Немцы плохо играли? Нет, конечно.

«Авангард» разбирал нас, мы разбирали их по полочкам. У нас больше физических сил оказалось для концовки третьего периода и овертайма. Статистика это подтверждает. Матч был равный, просто так сложилось.

— Никитин продолжает работать?

— У всех подписанные контракты. Его уход не обсуждается.

— Какой из ваших ходов в межсезонье оказался самым мощным?

— Все по-своему сработало, каждая мелочь, в которых мы дожали и выиграли. Седьмой матч со СКА был ключевой, и по-разному могло сложиться.

— Тренерский штаб вы сменили.

— На комплектование команды мы не потратили ни одной копейки. Ноль рублей — на создание этого коллектива. Я имею в виду приобретение хоккеистов. Кто-то был свободным агентом, кого-то разменяли, кого-то взяли, кто-то выстрелил. Посмотрите, как здорово сыграл молодой Романов. Вот вам и Мамин, который 20 игр в регулярке сыграл с одним очком. Решил исход второго матча в Москве, и тренеры сегодня угадали, поставив его вместо Скотта, хотя он не выделялся ничем, чтобы поставить его на игру. Это тонкости, которые надо угадать.

— Есть понимание, кто может отправиться за океан?