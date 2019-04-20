Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз1
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз1
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. КХЛ
19.04
АвангардОТ2
ЦСКА3
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
21.04
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
21.04
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
13«Ливерпуль» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
10«Аякс» второй раз подряд выбил гранда из Лиги чемпионов
09:21 (мск), источник: Sport24

«Сорокин — лучший вратарь в мире!» Игроки ЦСКА готовы молиться на своего MVP

Все, о чем говорили игроки ЦСКА сразу после победы в Кубке Гагарина.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Победив «Авангард» в овертайме четвертого матча финальной серии, ЦСКА выиграл свой первый Кубок Гагарина. После матча прямо на льду хоккеисты ответили на вопросы журналистов.

«Эмоций пока нет, мы дотерпели и выиграли кубок…»

Никита Нестеров был спокоен и даже немного отречен. Похоже, защитник, перебравшийся два года назад в Россию из Северной Америки, еще не осознал, что произошло.

«Эмоций нет пока что! В том, что “Авангард” забил первым, не было ничего страшного. Мы дотерпели и выиграли свой Кубок. “Авангард” — хорошая команда. Они бились до последнего. Где-то нам улыбнулась удача. Сорокин — лучший вратарь мира с такой игрой? Да!».

«Сказали ребятам, что они должны выиграть кубок для Сан Саныча!».

Игорь Никитин был как всегда сдержан, но признался, что этот Кубок Гагарина — во многом дань Александру Попову, с которым он когда-то играл вместе за «Авангард».

«Счет 4−0 не отражает игру в этой серии. Мы были поудачливее, долго к этому шли. Перед овертаймом ребятам сказали, что они должны для Сан Саныча Попова выиграть Кубок! Сорокин заслуженно стал MVP, но обычно всегда вратарь получает эту награду».

«Не зря я возвращался из “Флориды”, это лучшие эмоции!»

Максима Мамина не было в составе ЦСКА перед началом сезона, да и в плей-офф он играл нерегулярно. Но именно форвард, вернувшийся из НХЛ, стал авторо золотого гола.

«Смотрю на лица партнеров, тренеров, семью свою обнимаю — это лучшие эмоции, которые я когда-либо испытывал! Не зря я возвращался из “Флориды”, о таком мог только мечтать. Я концентрировался на сезоне, шел к своим целям, так получилось, что в плей-офф набрал больше, чем в регулярке. Настроен ли вернуться в Северную Америку? Еще не знаю, дайте попраздновать!».

«Представить не мог, что финал ограничится четырьмя матчами»

Илья Сорокин был признан MVP розыгрыша Кубка Гагарина, но на всегда спокойном и скромном вратаре это событие никак не отразилось. Он остался все тем же Сорокиным.

«Еще нахожусь в игре, надо пару дней отдохнуть, прийти в себя, и тогда уже придут эмоции! При счете 0:2 никакого мандража не было, наслаждались хоккеем, верили друг в друга и в победу. Приятно, что стал MVP, но это общая победа, спасибо всем ребятам! Я и представить не мог, что финал ограничится четырьмя матчами, все игры были от ножа, везде ситуация могла повернуться в другую сторону. Почему я не стригся? Это не из-за финала, просто лень было!».

«Сорокин — лучший вратарь в мире!»

Михаил Григоренко так и не сравнялся с Данисом Зариповым и Евгением Дадоновым, но даже его 14 шайб позволили форварду ЦСКА стать лучшим снайпером победного плей-офф.

«Очень здорово, весь сезон к этому шли, эмоции переполняют! Это был тяжелый сезон, я очень рад. Мы настраивались на каждый момент, понимали, что любая ошибка может оказаться последней. Сорокин потащил. Он лучший вратарь в мире! Здорово сыграл».

«Про проклятие Кубка Континента говорили с прошлого года — это бред!».

Сиял и Кирилл Капризов, рядом с которым все время был его не менее счастливый отец. Кириллу всего 21 год, а он уже выиграл и Олимпиаду, и Кубок Гагарина.

«До последней минуты сохранялась интрига, а в прошлых двух матчах игра шла до одного гола. Мне кажется, классная серия получилась, отдавали много сил в каждом матче. Про проклятие Кубка Континента мне с прошлого года говорили, я считаю, что это бред! Сегодня у нас в первом периоде было много ненужных удалений, в перерыве поговорили, начали делать правильные вещи! Выигрывать очень приятно. Нельзя сравнивать это с олимпийской победой, все победы приятны».

Авангард
2:3ОТ
2:0, 0:1, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финал19.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5543 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь БобковИлья Сорокин
1-й период
06:07Сергей Андронов
11:55Линден Вей
12:51Сергей Шумаков(Сергей Широков)
14:43Антон Слепышев
14:43Антон Слепышев
15:15Сергей Шумаков
16:08Кирилл Семенов
16:08Мэт Робинсон
17:11Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
2-й период
23:47Кирилл Капризов(Иван Телегин)
35:13Вилле Покка
3-й период
45:53Вилле Покка
50:58Виктор Столберг
57:12Константин Окулов(Александр Попов)
Овертайм
69:03Денис Зернов
74:13Кирилл Капризов
77:44Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
77:44Командный штраф
Статистика
14Штрафное время33
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Авангард
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 Эти красотки помогли хоккейному ЦСКА стать чемпионом. Пелагея и другие жены и подруги игроков
Виктория Боня рассекретила пиар-романы Криштиану Роналду
ЦСКА во второй раз выиграл золото чемпионата России по хоккею
Два суперматча состоятся в субботу в 24-м туре чемпионата России
Гвардиола снова против Покеттино: что смотреть в выходные
Суд допросил еще четырех свидетелей по делу Кокорина и Мамаева
Российский клуб нацелился на бывшего футболиста «Барселоны»
19 лет легендарному финту Редондо в матче «МЮ» — «Реал» (видео)
Россиянин поделился эмоциями от победы над первой ракеткой мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь