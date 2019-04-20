«Сорокин — лучший вратарь в мире!» Игроки ЦСКА готовы молиться на своего MVP
Все, о чем говорили игроки ЦСКА сразу после победы в Кубке Гагарина.
Все, о чем говорили игроки ЦСКА сразу после победы в Кубке Гагарина.
Победив «Авангард» в овертайме четвертого матча финальной серии, ЦСКА выиграл свой первый Кубок Гагарина. После матча прямо на льду хоккеисты ответили на вопросы журналистов.
Никита Нестеров был спокоен и даже немного отречен. Похоже, защитник, перебравшийся два года назад в Россию из Северной Америки, еще не осознал, что произошло.
«Эмоций нет пока что! В том, что “Авангард” забил первым, не было ничего страшного. Мы дотерпели и выиграли свой Кубок. “Авангард” — хорошая команда. Они бились до последнего.
«Сказали ребятам, что они должны выиграть кубок для Сан Саныча!».
Игорь Никитин был как всегда сдержан, но признался, что этот Кубок Гагарина — во многом дань Александру Попову, с которым он
«Счет 4−0 не отражает игру в этой серии. Мы были поудачливее, долго к этому шли. Перед овертаймом ребятам сказали, что они должны для Сан Саныча Попова выиграть Кубок! Сорокин заслуженно стал MVP, но обычно всегда вратарь получает эту награду».
Максима Мамина не было в составе ЦСКА перед началом сезона, да и в
«Смотрю на лица партнеров, тренеров, семью свою обнимаю — это лучшие эмоции, которые я
Илья Сорокин был признан MVP розыгрыша Кубка Гагарина, но на всегда спокойном и скромном вратаре это событие никак не отразилось. Он остался все тем же Сорокиным.
«Еще нахожусь в игре, надо пару дней отдохнуть, прийти в себя, и тогда уже придут эмоции! При счете 0:2 никакого мандража не было, наслаждались хоккеем, верили друг в друга и в победу. Приятно, что стал MVP, но это общая победа, спасибо всем ребятам! Я и представить не мог, что финал ограничится четырьмя матчами, все игры были от ножа, везде ситуация могла повернуться в другую сторону. Почему я не стригся? Это не
Михаил Григоренко так и не сравнялся с Данисом Зариповым и Евгением Дадоновым, но даже его 14 шайб позволили форварду ЦСКА стать лучшим снайпером победного
«Очень здорово, весь сезон к этому шли, эмоции переполняют! Это был тяжелый сезон, я очень рад. Мы настраивались на каждый момент, понимали, что любая ошибка может оказаться последней. Сорокин потащил. Он лучший вратарь в мире! Здорово сыграл».
Сиял и Кирилл Капризов, рядом с которым все время был его не менее счастливый отец. Кириллу всего 21 год, а он уже выиграл и Олимпиаду, и Кубок Гагарина.
«До последней минуты сохранялась интрига, а в прошлых двух матчах игра шла до одного гола. Мне кажется, классная серия получилась, отдавали много сил в каждом матче. Про проклятие Кубка Континента мне с прошлого года говорили, я считаю, что это бред! Сегодня у нас в первом периоде было много ненужных удалений, в перерыве поговорили, начали делать правильные вещи! Выигрывать очень приятно. Нельзя сравнивать это с олимпийской победой, все победы приятны».
|Боб Хартли
|Игорь Никитин
|Игорь Бобков
|Илья Сорокин
|06:07
|Сергей Андронов
|11:55
|Линден Вей
|12:51
|Сергей Шумаков(Сергей Широков)
|14:43
|Антон Слепышев
|14:43
|Антон Слепышев
|15:15
|Сергей Шумаков
|16:08
|Кирилл Семенов
|16:08
|Мэт Робинсон
|17:11
|Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
|23:47
|Кирилл Капризов(Иван Телегин)
|35:13
|Вилле Покка
|45:53
|Вилле Покка
|50:58
|Виктор Столберг
|57:12
|Константин Окулов(Александр Попов)
|69:03
|Денис Зернов
|74:13
|Кирилл Капризов
|77:44
|Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
|77:44
|Командный штраф
|14
|Штрафное время
|33
|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)