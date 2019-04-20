«Сорокин — лучший вратарь в мире!» Игроки ЦСКА готовы молиться на своего MVP

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Победив «Авангард» в овертайме четвертого матча финальной серии, ЦСКА выиграл свой первый Кубок Гагарина. После матча прямо на льду хоккеисты ответили на вопросы журналистов.

«Эмоций пока нет, мы дотерпели и выиграли кубок…»

Никита Нестеров был спокоен и даже немного отречен. Похоже, защитник, перебравшийся два года назад в Россию из Северной Америки, еще не осознал, что произошло.

«Эмоций нет пока что! В том, что “Авангард” забил первым, не было ничего страшного. Мы дотерпели и выиграли свой Кубок. “Авангард” — хорошая команда. Они бились до последнего. Где-то нам улыбнулась удача. Сорокин — лучший вратарь мира с такой игрой? Да!».

«Сказали ребятам, что они должны выиграть кубок для Сан Саныча!».

Игорь Никитин был как всегда сдержан, но признался, что этот Кубок Гагарина — во многом дань Александру Попову, с которым он когда-то играл вместе за «Авангард».

«Счет 4−0 не отражает игру в этой серии. Мы были поудачливее, долго к этому шли. Перед овертаймом ребятам сказали, что они должны для Сан Саныча Попова выиграть Кубок! Сорокин заслуженно стал MVP, но обычно всегда вратарь получает эту награду».

«Не зря я возвращался из “Флориды”, это лучшие эмоции!»

Максима Мамина не было в составе ЦСКА перед началом сезона, да и в плей-офф он играл нерегулярно. Но именно форвард, вернувшийся из НХЛ, стал авторо золотого гола.

«Смотрю на лица партнеров, тренеров, семью свою обнимаю — это лучшие эмоции, которые я когда-либо испытывал! Не зря я возвращался из “Флориды”, о таком мог только мечтать. Я концентрировался на сезоне, шел к своим целям, так получилось, что в плей-офф набрал больше, чем в регулярке. Настроен ли вернуться в Северную Америку? Еще не знаю, дайте попраздновать!».

«Представить не мог, что финал ограничится четырьмя матчами»

Илья Сорокин был признан MVP розыгрыша Кубка Гагарина, но на всегда спокойном и скромном вратаре это событие никак не отразилось. Он остался все тем же Сорокиным.

«Еще нахожусь в игре, надо пару дней отдохнуть, прийти в себя, и тогда уже придут эмоции! При счете 0:2 никакого мандража не было, наслаждались хоккеем, верили друг в друга и в победу. Приятно, что стал MVP, но это общая победа, спасибо всем ребятам! Я и представить не мог, что финал ограничится четырьмя матчами, все игры были от ножа, везде ситуация могла повернуться в другую сторону. Почему я не стригся? Это не из-за финала, просто лень было!».

«Сорокин — лучший вратарь в мире!»

Михаил Григоренко так и не сравнялся с Данисом Зариповым и Евгением Дадоновым, но даже его 14 шайб позволили форварду ЦСКА стать лучшим снайпером победного плей-офф.

«Очень здорово, весь сезон к этому шли, эмоции переполняют! Это был тяжелый сезон, я очень рад. Мы настраивались на каждый момент, понимали, что любая ошибка может оказаться последней. Сорокин потащил. Он лучший вратарь в мире! Здорово сыграл».

«Про проклятие Кубка Континента говорили с прошлого года — это бред!».

Сиял и Кирилл Капризов, рядом с которым все время был его не менее счастливый отец. Кириллу всего 21 год, а он уже выиграл и Олимпиаду, и Кубок Гагарина.