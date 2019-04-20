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09:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк вручил Медведеву золотую медаль чемпиона КХЛ

БАЛАШИХА (Московская область), 20 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил РИА Новости, что вручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву золотую медаль чемпиона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во время церемонии награждения игроков и тренеров московского ЦСКА, завоевавших Кубок Гагарина.

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ЦСКА впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв финальную серию плей-офф КХЛ у омского «Авангарда» со счетом 4−0. Медведев посетил четвертый матч серии, который прошел в пятницу в подмосковной Балашихе и завершился в овертайме победой армейцев со счетом 3:2. Премьер-министр РФ принял участие в награждении игроков и тренеров ЦСКА.

«Да, верно», — сказал Третьяк корреспонденту РИА Новости в ответ на вопрос о вручении медали председателю правительства РФ.

Авангард
2:3ОТ
2:0, 0:1, 0:1
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Финал19.04.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5543 зрителя
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь БобковИлья Сорокин
1-й период
06:07Сергей Андронов
11:55Линден Вей
12:51Сергей Шумаков(Сергей Широков)
14:43Антон Слепышев
14:43Антон Слепышев
15:15Сергей Шумаков
16:08Кирилл Семенов
16:08Мэт Робинсон
17:11Коди Фрэнсон(Алексей Емелин, Тэйлор Бек)
2-й период
23:47Кирилл Капризов(Иван Телегин)
35:13Вилле Покка
3-й период
45:53Вилле Покка
50:58Виктор Столберг
57:12Константин Окулов(Александр Попов)
Овертайм
69:03Денис Зернов
74:13Кирилл Капризов
77:44Максим Мамин(Клас Дальбек, Мэт Робинсон)
77:44Командный штраф
Статистика
14Штрафное время33
4Игра в большинстве5
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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