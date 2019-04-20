Третьяк вручил Медведеву золотую медаль чемпиона КХЛ

ЦСКА впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв финальную серию плей-офф КХЛ у омского «Авангарда» со счетом 4−0. Медведев посетил четвертый матч серии, который прошел в пятницу в подмосковной Балашихе и завершился в овертайме победой армейцев со счетом 3:2. Премьер-министр РФ принял участие в награждении игроков и тренеров ЦСКА.