Третьяк вручил Медведеву золотую медаль чемпиона КХЛ
БАЛАШИХА (Московская область), 20 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил РИА Новости, что вручил
БАЛАШИХА (Московская область), 20 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил РИА Новости, что вручил
ЦСКА впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, выиграв финальную серию
«Да, верно», — сказал Третьяк корреспонденту РИА Новости в ответ на вопрос о вручении медали председателю правительства РФ.
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|Командный штраф
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|Штрафное время
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|4
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Москва)