«Потратил нервы на СКА — а в финале наслаждался хоккеем». Главный герой Кубка Гагарина — о ЧМ и отъезде в НХЛ

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— Говорят, что в раздевалке вы были самым уставшим — вас накрыло после победы.

— Нет, почему? Просто, может, голова еще в игре была, эмоций нет. У меня не сразу доходит, тугодум.

— Удивило, что победили в четырех матчах?

— Честно, удивило. Но, если посмотреть, каждая игра от ножа была — за исключением первой. А так — все матчи до концовок шли в одну шайбу, и все могло сложиться в другую сторону.

— Так в положительном результате вы виноваты.

— Да не, не я, у нас команда виновата.

— ЦСКА отличается от прошлогоднего? В плане коллектива.

— Мы стали более сплоченными. Более семейной команда стала, больше времени стали вместе проводить. Игорь Валерьевич Никитин добивался этого — не просто так, что мы пришли потренировались и забыли. Идем гулять — гуляем вместе, работа — работаем вместе. И это дало результат.

— В регулярном чемпионате вы почти не проигрывали. Чувствовали недостаток конкуренции?

— Когда выходишь на игру, не думаешь, что там за спиной, только о своей задаче. Лично про себя если говорить — то если я буду голову другим забивать, то ничего из этого не выйдет хорошего. Так сложилось в КХЛ в этом сезоне, что у нас много побед. Надо много работать, ведь если ты не извлечешь из такой ситуации пользу, то какой вообще смысл в этом всем?

— Что случилось с ЦСКА в серии против СКА в матчах в Санкт-Петербурге? Все время проигрывали там.

— Хорошая в Питере команда. Игорь Шестеркин здорово играл, у нас с ним зарубы всегда приличные. Были упорные матчи, никто не хотел уступать, не знаю, почему так получилось, что все время дома побеждали, а на выезде проигрывали. Это забавно — сейчас можно об этом с улыбкой вспоминать. Та серия заставила нас потратить достаточно нервов. Скажу так: я вышел на финал — уже наслаждался хоккеем. Был спокоен — потому что все нервы и эмоции оставил в серии со СКА.

— Это ваш лучший сезон в карьере?

— Он еще не закончен, дай бог, еще сборная. Но если речь о КХЛ — то да.

— Не обидно, что сейчас приедете в сборную, а там Андрей Василевский, Александр Георгиев? И вы, став MVP плей-офф, все равно будете в лучшем случае вторым вратарем.

— Вы спрашиваете, ехать или не ехать? Карьера хоккеиста — она не такая длинная — глупо отказываться от шансов. В детстве смотрел чемпионат мира и восторгался. Этих шансов будет не так много в карьере, нужно цепляться за то, что дадут — если меня вызовут в сборную, я не буду отказываться и сделаю все, что от меня зависит, а там — как будет.

— Но вы имеете право говорить «я не хочу быть вторым номером».

— Я не буду так говорить. Не думаю, что я такого уровня, чтобы позволить себе такое сказать. Это не мое.

— Но, получается, что вас подталкивают к тому, чтобы уехать в НХЛ — ведь вратари из-за океана приезжают и получают место первого номера.

— По ходу, да (смеется).

— Когда вы все-таки поедете в НХЛ?

— У меня еще год контракта с ЦСКА.

— И у вас нет какой-то опции досрочного расторжения.

— Нет.

— И не будете разговаривать с ЦСКА на этот счет?