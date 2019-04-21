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13:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хартли до сих пор ждет объяснения по отмене гола в первой игре финала КХЛ

БАЛАШИХА (Московская область), 21 апр — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли заявил, что до сих пор ждет объяснения по незасчитанному голу омского клуба в первой игре финала Кубка Гагарина против ЦСКА.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» уступил ЦСКА со счетом 0−4 в финальной серии плей-офф КХЛ. Во втором периоде первого матча гол «Авангарда» не был засчитан из-за попадания шайбы в ногу форварда омичей Андрея Стася. Хоккеист признался, что шайба случайно попала в него.

«Уверен, что тот гол в первой игре финала был, я до сих пор не получил объяснения по его отмене. Конечно, он мог стать поворотным моментом в игре. Стань счет 1:2 вместо 0:2, никто не знает, как бы все пошло. Мы отдали все, но уступили. ЦСКА заслуженно победил, три раза в их пользу все решила одна шайба», — сказал Хартли журналистам.

«Не скажу, что хоккей ЦСКА скучный, он структурированный. Они строили эту команду не один год, одна пятерка мощнее другой. Было впечатление, что все они смотрят на наших игроков сверху вниз — такие огромные у них игроки», — продолжил специалист.

Контракты около двадцати игроков «Авангарда» истекают 30 апреля. «Для меня это непривычная ситуация, в НХЛ принято подписывать долгосрочные контракты, и после сезона решение принимается по двум-трем игрокам. Но в КХЛ все работает иначе, будем думать и решать. Постараемся собрать команду не хуже и даже лучше», — отметил Хартли.

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