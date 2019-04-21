Хартли до сих пор ждет объяснения по отмене гола в первой игре финала КХЛ

Источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» уступил ЦСКА со счетом 0−4 в финальной серии плей-офф КХЛ. Во втором периоде первого матча гол «Авангарда» не был засчитан из-за попадания шайбы в ногу форварда омичей Андрея Стася. Хоккеист признался, что шайба случайно попала в него.

«Уверен, что тот гол в первой игре финала был, я до сих пор не получил объяснения по его отмене. Конечно, он мог стать поворотным моментом в игре. Стань счет 1:2 вместо 0:2, никто не знает, как бы все пошло. Мы отдали все, но уступили. ЦСКА заслуженно победил, три раза в их пользу все решила одна шайба», — сказал Хартли журналистам.

«Не скажу, что хоккей ЦСКА скучный, он структурированный. Они строили эту команду не один год, одна пятерка мощнее другой. Было впечатление, что все они смотрят на наших игроков сверху вниз — такие огромные у них игроки», — продолжил специалист.