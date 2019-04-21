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14:05 (мск), источник: Спорт РИА Новости

КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Антона Слепышева

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ наказал форварда московского ЦСКА Антона Слепышева денежным штрафом за то, что он ударил ногой соперника в четвертом матче финала Кубка Гагарина с омским «Авангардом», сообщается на официальном сайте лиги.

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ЦСКА в пятницу в Балашихе победил «Авангард» (3:2, в овертайме) в четвертом матче серии и стал обладателем Кубка Гагарина. На 15-й минуте Слепышев столкнулся с защитником «Авангарда» Алексеем Емелиным и после падения на лед ударил его коньком в живот, после чего был удален до конца игры.

СДК КХЛ оставил без изменений наказание Слепышева и подверг игрока денежному штрафу, сумма которого не указывается.

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