КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Антона Слепышева
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости.
ЦСКА в пятницу в Балашихе победил «Авангард» (3:2, в овертайме) в четвертом матче серии и стал обладателем Кубка Гагарина. На 15-й минуте Слепышев столкнулся с защитником «Авангарда» Алексеем Емелиным и после падения на лед ударил его коньком в живот, после чего был удален до конца игры.
СДК КХЛ оставил без изменений наказание Слепышева и подверг игрока денежному штрафу, сумма которого не указывается.