КХЛ оштрафовала нападающего ЦСКА Антона Слепышева

ЦСКА в пятницу в Балашихе победил «Авангард» (3:2, в овертайме) в четвертом матче серии и стал обладателем Кубка Гагарина. На 15-й минуте Слепышев столкнулся с защитником «Авангарда» Алексеем Емелиным и после падения на лед ударил его коньком в живот, после чего был удален до конца игры.