Воронин остался президентом и председателем совета директоров «Динамо»
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Семен Галькевич. Виктор Воронин заявил, что остается президентом и председателем совета директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва).
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Семен Галькевич. Виктор Воронин заявил, что остается президентом и председателем совета директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва).
Заседание совета директоров ООО «ХК «Динамо-Москва» состоялось в понедельник. Совет директоров заслушал информацию о создании АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» и принял решение о целесообразности передачи полномочий новой организации.
«Я остаюсь