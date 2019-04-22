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11:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воронин остался президентом и председателем совета директоров «Динамо»

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Семен Галькевич. Виктор Воронин заявил, что остается президентом и председателем совета директоров хоккейного клуба «Динамо» (Москва).

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Источник: Спорт РИА Новости

Заседание совета директоров ООО «ХК «Динамо-Москва» состоялось в понедельник. Совет директоров заслушал информацию о создании АНО «Хоккейный клуб «Динамо-Москва» и принял решение о целесообразности передачи полномочий новой организации.

«Я остаюсь президентом-председателем совета директоров «Динамо», Аркадий Ротенберг теперь формально является председателем высшего совета ХК «Динамо-Москва», — сказал Воронин журналистам.

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