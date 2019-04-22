В хоккейном «Динамо» снова революция. Все игроки станут свободными агентами
У «Динамо» новое юрлицо и генеральный директор. Остался только Крикунов.
У «Динамо» новое юрлицо и генеральный директор. Остался только Крикунов.
В понедельник утром состоялся совет директоров московского «Динамо», по итогам которого прошел брифинг. Руководство
Как и предполагалось, Валерий Шанцев покинет московское «Динамо». Заключив перед сезоном контракт на пять лет, на посту гендиректора он отработал всего один год. Впервые о смене руководства заговорили еще осенью, когда появилась информация о возвращении в клуб Аркадия Ротенберга, а реальностью революция стала только сейчас, в конце апреля. Новым гендиректором «Динамо» вместо Шанцева стал Евгений Кровопусков. Он давно находится при клубе и считается человеком Ротенберга. Прежде всего, смена руководства связана со сменой владельцев и юридического лица клуба.
Главной новостью брифинга стала смена юридического лица, под которым «Динамо» подает заявку на сезон-2019/2020. Вместо ООО москвичи будут выступать под АНО. Это уже вторая смена юрлица
Основная сложность, с которой столкнется «Динамо» при смене юридического лица — необходимость заново заключать контракты с игроками. Согласно регламенту КХЛ все хоккеисты при данной процедуре станут неограниченно свободными агентами. В теории джентельменские договоренности между клубом и игроками должны исключить
Смены главного тренера в «Динамо» не будет. По информации Sport24 москвичи интересовались Алексеем Кудашовым, но помощника Ильи Воробьева СКА не отпустил. Также ходили слухи о возможном пришествии Петериса Скудры, который в итоге возглавил «Трактор». В итоге работу с «Динамо» продолжит Владимир Крикунов, новый контракт с которым подписан на два года. Любопытно, что этот специалист — креатура уже бывшего гендиректора клуба Валерия Шанцева. Именно он лоббировал Крикунова на совете директоров. Шанцев ушел, а Крикунов остался.
Ещё один признак возвращения Аркадия Ротенберга — воссоединение московского «Динамо» и питерского. Изначально клуб из
Фамилию бывшего гендиректора «Динамо», который покинул клуб после предыдущей смены юрлица, вслух никто не называет. Официально Андрей Сафронов никаких должностей не получал, но в его влиянии на процессы практически никто не сомневается. Обладая хорошими отношениями с Аркадием Ротенбергом, ему не обязательно иметь право подписи. Сафронов с его умением вести подковерную игру, вполне комфортно будет чувствовать себя в роли серого кардинала.