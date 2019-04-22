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15:15 (мск), источник: Sport24

В хоккейном «Динамо» снова революция. Все игроки станут свободными агентами

У «Динамо» новое юрлицо и генеральный директор. Остался только Крикунов.

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Источник: Sport24

В понедельник утром состоялся совет директоров московского «Динамо», по итогам которого прошел брифинг. Руководство бело-голубых сообщило журналистам об изменениях в московском клубе.

Кровопусков — новый генеральный директор

Как и предполагалось, Валерий Шанцев покинет московское «Динамо». Заключив перед сезоном контракт на пять лет, на посту гендиректора он отработал всего один год. Впервые о смене руководства заговорили еще осенью, когда появилась информация о возвращении в клуб Аркадия Ротенберга, а реальностью революция стала только сейчас, в конце апреля. Новым гендиректором «Динамо» вместо Шанцева стал Евгений Кровопусков. Он давно находится при клубе и считается человеком Ротенберга. Прежде всего, смена руководства связана со сменой владельцев и юридического лица клуба.

«Динамо» снова сменило юрлицо

Главной новостью брифинга стала смена юридического лица, под которым «Динамо» подает заявку на сезон-2019/2020. Вместо ООО москвичи будут выступать под АНО. Это уже вторая смена юрлица бело-голубыми за два года. В 2017-м это было вызвано сложным финансовым положением клуба и привело к многомиллионным долгам перед игроками, которые так никто и не выплатил. Теперь же у смены юрлица две причины. Первая — это приход в клуб банка ВТБ и Фонда поддержки национального спорта, культуры и образования Аркадия Ротенберга, которые заявлены учредителями АНО. Таким образом, москвичи перестанут напрямую завесить от Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Вторая причина — более выгодная форма с точки зрения налогообложения.

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Все хоккеисты станут свободными агентами

Основная сложность, с которой столкнется «Динамо» при смене юридического лица — необходимость заново заключать контракты с игроками. Согласно регламенту КХЛ все хоккеисты при данной процедуре станут неограниченно свободными агентами. В теории джентельменские договоренности между клубом и игроками должны исключить какого-либо рода скандалы, но форс-мажоров исключать нельзя. Игрокам, желающим покинуть «Динамо», но не имеющими на то возможность из-за действующего контракта, по сути дадут вольную. Потеряют москвичи и своих воспитанников, выступающих за океаном. Два года назад аналогичным образом «Динамо» утратило права на Клима Костина.

Крикунов останется главным тренером

Смены главного тренера в «Динамо» не будет. По информации Sport24 москвичи интересовались Алексеем Кудашовым, но помощника Ильи Воробьева СКА не отпустил. Также ходили слухи о возможном пришествии Петериса Скудры, который в итоге возглавил «Трактор». В итоге работу с «Динамо» продолжит Владимир Крикунов, новый контракт с которым подписан на два года. Любопытно, что этот специалист — креатура уже бывшего гендиректора клуба Валерия Шанцева. Именно он лоббировал Крикунова на совете директоров. Шанцев ушел, а Крикунов остался.

Питерское «Динамо» вернется в систему клуба

Ещё один признак возвращения Аркадия Ротенберга — воссоединение московского «Динамо» и питерского. Изначально клуб из Санкт-Петербурга был детищем Ротенберга и де-факто входил в структуру большого «Динамо». Со сменой руководства команда ВХЛ из Северной столицы снова начнет сотрудничество с москвичами. Напомним, что за питерское «Динамо» выступает сын Аркадия Ротенберга. Минувший сезон стал для 19-летнего Павла дебютным в Высшей лиге.

Сафронов будет серым кардиналом

Фамилию бывшего гендиректора «Динамо», который покинул клуб после предыдущей смены юрлица, вслух никто не называет. Официально Андрей Сафронов никаких должностей не получал, но в его влиянии на процессы практически никто не сомневается. Обладая хорошими отношениями с Аркадием Ротенбергом, ему не обязательно иметь право подписи. Сафронов с его умением вести подковерную игру, вполне комфортно будет чувствовать себя в роли серого кардинала.

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