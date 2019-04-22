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18:28 (мск), источник: ТАСС

КХЛ установила рекорд посещаемости матчей в сезоне-2018/19

ТАСС, 22 апреля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) установила рекорд средней посещаемости матчей в сезоне-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Cредняя посещаемость матчей в завершившемся сезоне составила 6603 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, тогда на матчи в среднем приходило 6594 зрителя. Первый сезон КХЛ стартовал в 2008 году.

В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ победу одержал московский ЦСКА. Также столичный клуб стал обладателем Кубка Гагарина.

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