КХЛ установила рекорд посещаемости матчей в сезоне-2018/19
ТАСС, 22 апреля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) установила рекорд средней посещаемости матчей в сезоне-2018/19. Об этом сообщает
ТАСС, 22 апреля. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) установила рекорд средней посещаемости матчей в сезоне-2018/19. Об этом сообщает
Cредняя посещаемость матчей в завершившемся сезоне составила 6603 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, тогда на матчи в среднем приходило 6594 зрителя. Первый сезон КХЛ стартовал в 2008 году.
В завершившемся регулярном чемпионате КХЛ победу одержал московский ЦСКА. Также столичный клуб стал обладателем Кубка Гагарина.