КХЛ установила рекорд посещаемости матчей в сезоне-2018/19

Cредняя посещаемость матчей в завершившемся сезоне составила 6603 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2014/15, тогда на матчи в среднем приходило 6594 зрителя. Первый сезон КХЛ стартовал в 2008 году.