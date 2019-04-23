Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России
Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о выступлении в России.
Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о выступлении в России.
Дафо рассказал, как в 2005 году ему предложили переехать в Россию.
«Это были худшие 30 дней моей жизни. Первый день я провел в армейском бараке, туда меня поселили, пока искали квартиру. Моим первым впечатлением о России был барак. Кошмар!» — заявил он.
По словам
В период с с 1992-го по 2004-й Дафо выступал за такие клубы Национальной хоккейной Лиги, как «Вашингтон Кэпиталс», «Лос-Анджелес Кингс», «Бостон Брюинс» и «Атланта Трэшерс». В 2005 году он сыграл два матча за
Смотрите также: Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина