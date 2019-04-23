Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас СтарзОТ2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз5
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. НХЛ
21.04
Торонто Мэйпл Ливз2
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
22.04
Вегас Голден НайтсОТ1
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
24.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
24.04
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
13«Ливерпуль» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
10VAR отменил полуфинал для «Сити»: безумный матч в Манчестере
10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России

Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin Chiclets вспомнил о выступлении в России.

Наверх
Источник: AP 2019

Дафо рассказал, как в 2005 году ему предложили переехать в Россию.

Читайте также
Хартли до сих пор ждет объяснения по отмене гола в первой игре финала КХЛ

«Это были худшие 30 дней моей жизни. Первый день я провел в армейском бараке, туда меня поселили, пока искали квартиру. Моим первым впечатлением о России был барак. Кошмар!» — заявил он.

По словам экс-хоккеиста, в одном из матчей он получил травму и попросил тренера о замене, но его отказались отпускать с площадки. «Я пошел в раздевалку. Меня отправили к доктору, а там, как в фильме ужасов: мигающая лампочка, ничего не видно толком», — вспомнил он. В итоге Дафо получил первую зарплату и улетел из России, решив никогда не возвращаться.

В период с с 1992-го по 2004-й Дафо выступал за такие клубы Национальной хоккейной Лиги, как «Вашингтон Кэпиталс», «Лос-Анджелес Кингс», «Бостон Брюинс» и «Атланта Трэшерс». В 2005 году он сыграл два матча за фарм-клуб «Авангарда» и уехал обратно в Северную Америку.

Смотрите также: Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина

17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий
Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина
 Найдена мертвой чемпионка России по тайскому боксу
Емельяненко снялся с боя из-за «противных болячек»
«Прилипли из зависти»: Тарасова ответила хейтерам Медведевой
«Челси» выбил «Арсенал» из зоны Лиги чемпионов в АПЛ
Подруга Кокорина рассказала, как начался конфликт с Соловчуком
В «Ювентусе» нашли страдающего из-за Роналду футболиста
Радулов помог «Далласу» выйти в 1/2 финала Запада в Кубке Стэнли
«Тампа» выкупила полосу в газете и обратилась к болельщикам
Сослан Джанаев пропустил два гола в первом матче за новый клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь