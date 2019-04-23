Хартли: По итогам сезона могу поставить «Авангарду» оценку «пять с плюсом»
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли заявил, что по итогам сезона-2018/19 КХЛ команда заслуживает оценки «пять с плюсом».
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли заявил, что по итогам сезона-2018/19 КХЛ команда заслуживает оценки «пять с плюсом».
«Авангард» уступил московскому ЦСКА со счетом 0−4 в финальной серии
«Я безмерно счастлив, глядя на парней. Они хорошие люди, которые сложились в классный коллектив. Я всегда говорил менеджерам, работавшим со мной: “Дайте мне хороших людей, хороших внутренне, и я сделаю из них хороших игроков”. Я не верю в то, что можно выигрывать только за счет таланта. Весь мой опыт говорит о том, что необходимы полная вовлеченность и даже самопожертвование. У нас огромное количество хоккеистов, которые играли с травмами. Многим требуются операции. Единственная оценка, которую я им могу поставить за сезон, — пять с плюсом», — цитирует Хартли сайт КХЛ.
«Я благодарен команде, расстроен поражением. Мои парни заслуживали большего, все хотели продолжения финальной серии», — добавил главный тренер «Авангарда».
Также Хартли рассказал, с какими проблемами он сталкивался по ходу финальной серии