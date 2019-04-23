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13:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хартли: По итогам сезона могу поставить «Авангарду» оценку «пять с плюсом»

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Главный тренер омского «Авангарда» Боб Хартли заявил, что по итогам сезона-2018/19 КХЛ команда заслуживает оценки «пять с плюсом».

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Источник: Reuters

«Авангард» уступил московскому ЦСКА со счетом 0−4 в финальной серии плей-офф КХЛ.

«Я безмерно счастлив, глядя на парней. Они хорошие люди, которые сложились в классный коллектив. Я всегда говорил менеджерам, работавшим со мной: “Дайте мне хороших людей, хороших внутренне, и я сделаю из них хороших игроков”. Я не верю в то, что можно выигрывать только за счет таланта. Весь мой опыт говорит о том, что необходимы полная вовлеченность и даже самопожертвование. У нас огромное количество хоккеистов, которые играли с травмами. Многим требуются операции. Единственная оценка, которую я им могу поставить за сезон, — пять с плюсом», — цитирует Хартли сайт КХЛ.

«Я благодарен команде, расстроен поражением. Мои парни заслуживали большего, все хотели продолжения финальной серии», — добавил главный тренер «Авангарда».

Также Хартли рассказал, с какими проблемами он сталкивался по ходу финальной серии плей-офф с ЦСКА. «Это невероятно сложно. Я никогда не вносил в игру команды столько корректив от матча к матчу за всю свою карьеру. Никогда. Я отчаянно пытался найти пути к победе. Искал, что можно поменять, чтобы мы заиграли сильнее. Искал, как остановить их нападение. И нам это на самом деле удалось, если не считать первой встречи. Но этого было мало — надо было и забивать еще», — отметил канадский специалист.

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