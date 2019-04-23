Хартли: По итогам сезона могу поставить «Авангарду» оценку «пять с плюсом»

«Я безмерно счастлив, глядя на парней. Они хорошие люди, которые сложились в классный коллектив. Я всегда говорил менеджерам, работавшим со мной: “Дайте мне хороших людей, хороших внутренне, и я сделаю из них хороших игроков”. Я не верю в то, что можно выигрывать только за счет таланта. Весь мой опыт говорит о том, что необходимы полная вовлеченность и даже самопожертвование. У нас огромное количество хоккеистов, которые играли с травмами. Многим требуются операции. Единственная оценка, которую я им могу поставить за сезон, — пять с плюсом», — цитирует Хартли сайт КХЛ.