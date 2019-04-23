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13:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хартли: План на следующий сезон — выйти в финал и завоевать Кубок Гагарина

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Главный тренер омского хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли заявил, что перед командой в следующем сезоне будет стоять задача снова пробиться в финал КХЛ и выиграть Кубок Гагарина.

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«Авангард» уступил московскому ЦСКА со счетом 0−4 в финальной серии плей-офф КХЛ сезона-2018/19.

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«Понятно, что план у нас на следующий год — снова выйти в финал и взять Кубок Гагарина. Но при этом “Ак Барс” станет сильнее, “Барыс” тоже хочет в финал, “Салават” хочет в финал. Все хотят в финал. В нашей лиге собраны профессиональные клубы. Достичь финала — цель всех без исключения ради, собственно, клуба, ради болельщиков, для которых мы и играем. Если ты профессионал, у тебя не может быть цели стать вторым», — цитирует Хартли сайт КХЛ.

«Когда наступит день, что я пойму, что моя команда не может выиграть чемпионат, я закончу карьеру. Тренер должен быть голосом раздевалки, проводником идей. Если ты скажешь игрокам, что ничего страшного в поражении нет или установишь посредственные стандарты работы, то ты никогда не выиграешь», — отметил главный тренер «Авангарда».

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