Хартли: План на следующий сезон — выйти в финал и завоевать Кубок Гагарина

«Авангард» уступил московскому ЦСКА со счетом 0−4 в финальной серии плей-офф КХЛ сезона-2018/19.
«Понятно, что план у нас на следующий год — снова выйти в финал и взять Кубок Гагарина. Но при этом “Ак Барс” станет сильнее, “Барыс” тоже хочет в финал, “Салават” хочет в финал. Все хотят в финал. В нашей лиге собраны профессиональные клубы. Достичь финала — цель всех без исключения ради, собственно, клуба, ради болельщиков, для которых мы и играем. Если ты профессионал, у тебя не может быть цели стать вторым», — цитирует Хартли сайт КХЛ.
«Когда наступит день, что я пойму, что моя команда не может выиграть чемпионат, я закончу карьеру. Тренер должен быть голосом раздевалки, проводником идей. Если ты скажешь игрокам, что ничего страшного в поражении нет или установишь посредственные стандарты работы, то ты никогда не выиграешь», — отметил главный тренер «Авангарда».