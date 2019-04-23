Хартли: План на следующий сезон — выйти в финал и завоевать Кубок Гагарина

«Понятно, что план у нас на следующий год — снова выйти в финал и взять Кубок Гагарина. Но при этом “Ак Барс” станет сильнее, “Барыс” тоже хочет в финал, “Салават” хочет в финал. Все хотят в финал. В нашей лиге собраны профессиональные клубы. Достичь финала — цель всех без исключения ради, собственно, клуба, ради болельщиков, для которых мы и играем. Если ты профессионал, у тебя не может быть цели стать вторым», — цитирует Хартли сайт КХЛ.