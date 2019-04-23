ХК «Спартак» не будет проводить домашние матчи следующего сезона в «Мегаспорте»

«Мы рассматривали «Мегаспорт», но по ряду причин играть там не будем, — сказал Самохин. — Это, насколько я понимаю, связано с тем, что закрыт «Олимпийский» и все мероприятия перенесены в «Мегаспорт». Поэтому они не могут принять столько хоккея. Но для нас всегда приоритетом была арена в «Парке легенд».
«Как только контракт будет подписан, мы об этом объявим», — добавил он, отметив, что переговоры находятся на финальной стадии и варианты с другими аренами уже не рассматриваются.
«ЦСКА-Арена», ранее носившая название «ВТБ Ледовый Дворец», на постоянной основе является домашней ареной «Спартака» с сезона-2017/18. В сезоне-2016/17 часть игр красно-белые провели в «Лужниках», часть — на арене в «Парке легенд».
«Спартак» в прошедшем сезоне занял седьмое место в таблице Западной конференции в регулярном чемпионате и уступил в серии первого раунда плей-офф СКА (2−4).