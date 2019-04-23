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15:44 (мск), источник: ТАСС

ХК «Спартак» не будет проводить домашние матчи следующего сезона в «Мегаспорте»

МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» не будет проводить домашние матчи сезона-2019/20 во дворце спорта «Мегаспорт», приоритетным вариантом для красно-белых является «ЦСКА-Арена». Об этом ТАСС сообщил во вторник пресс-атташе клуба Владимир Самохин.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы рассматривали «Мегаспорт», но по ряду причин играть там не будем, — сказал Самохин. — Это, насколько я понимаю, связано с тем, что закрыт «Олимпийский» и все мероприятия перенесены в «Мегаспорт». Поэтому они не могут принять столько хоккея. Но для нас всегда приоритетом была арена в «Парке легенд».

«Как только контракт будет подписан, мы об этом объявим», — добавил он, отметив, что переговоры находятся на финальной стадии и варианты с другими аренами уже не рассматриваются.

«ЦСКА-Арена», ранее носившая название «ВТБ Ледовый Дворец», на постоянной основе является домашней ареной «Спартака» с сезона-2017/18. В сезоне-2016/17 часть игр красно-белые провели в «Лужниках», часть — на арене в «Парке легенд».

«Спартак» в прошедшем сезоне занял седьмое место в таблице Западной конференции в регулярном чемпионате и уступил в серии первого раунда плей-офф СКА (2−4).

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