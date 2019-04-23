ХК «Спартак» не будет проводить домашние матчи следующего сезона в «Мегаспорте»

«Мы рассматривали «Мегаспорт», но по ряду причин играть там не будем, — сказал Самохин. — Это, насколько я понимаю, связано с тем, что закрыт «Олимпийский» и все мероприятия перенесены в «Мегаспорт». Поэтому они не могут принять столько хоккея. Но для нас всегда приоритетом была арена в «Парке легенд».