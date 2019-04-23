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16:09 (мск), источник: ТАСС

ХК «Спартак» продлил контракт с «ЦСКА-Ареной» на два сезона

ТАСС, 23 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» продолжит выступать на «ЦСКА-Арене» в следующих двух сезонах. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

В сообщении клуба отмечается, что стороны удовлетворены совместной работой в прошлом и нынешних сезонах и надеются на плодотворное сотрудничество в будущем.

«Мы рады, что в ближайшие два сезона “Спартаку” не придется уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен. Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство — заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды. Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых “Спартак” с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу», — сообщает пресс-служба команды.

«ЦСКА-Арена», ранее носившая название «ВТБ Ледовый Дворец», на постоянной основе является домашней ареной «Спартака» с сезона-2017/18. В сезоне-2016/17 часть игр красно-белые провели в «Лужниках», часть — на арене в «Парке легенд».

«Спартак» в прошедшем сезоне занял седьмое место в таблице Западной конференции в регулярном чемпионате и уступил в серии первого раунда плей-офф СКА (2−4).

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