ХК «Спартак» продлил контракт с «ЦСКА-Ареной» на два сезона
ТАСС, 23 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» продолжит выступать на «ЦСКА-Арене» в следующих двух сезонах. Об этом сообщает
ТАСС, 23 апреля. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» продолжит выступать на «ЦСКА-Арене» в следующих двух сезонах. Об этом сообщает
В сообщении клуба отмечается, что стороны удовлетворены совместной работой в прошлом и нынешних сезонах и надеются на плодотворное сотрудничество в будущем.
«Мы рады, что в ближайшие два сезона “Спартаку” не придется уезжать с одной из самых комфортабельных российских арен. Здесь удобно играть нашим хоккеистам, на арене удобно проводить досуг нашим болельщикам, чему свидетельство — заполненные трибуны на каждом домашнем матче команды. Уверены, эта новость обрадует многочисленных болельщиков, которых “Спартак” с нетерпением будет ждать в начале осени по привычному адресу», — сообщает
«ЦСКА-Арена», ранее носившая название «ВТБ Ледовый Дворец», на постоянной основе является домашней ареной «Спартака» с сезона-2017/18. В сезоне-2016/17 часть игр
«Спартак» в прошедшем сезоне занял седьмое место в таблице Западной конференции в регулярном чемпионате и уступил в серии первого раунда