Хоккеисты «Спартака», «Трактора» и «Динамо» сыграют на турнире в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 24 апр — РИА Новости. Молодежные команды российских хоккейных клубов «Спартак», «Динамо» (Москва) и «Трактор» (Челябинск) примут участие в турнире в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 24 апр — РИА Новости. Молодежные команды российских хоккейных клубов «Спартак», «Динамо» (Москва) и «Трактор» (Челябинск) примут участие в турнире в Ташкенте
«Ледовый комплекс Humo Arena с 27 по 29 апреля станет местом проведения международного товарищеского турнира по хоккею с участием молодежных команд известных российских клубов “Спартак”, “Динамо”, “Трактор” и ташкентского “Хумо”», — сказал представитель федерации. По его словам, турнир станет первым спортивным мероприятием на ледовой арене комплекса, введённого в эксплуатацию в марте этого года.
Участие российских команд является важным практическим шагом в направлении реализации меморандума о сотрудничестве между федерациями хоккея Узбекистана и России, подписанного в Москве 1 апреля, отметили в
В конце февраля
Кроме того, в федерации рассчитывают, что клуб из Узбекистана может появиться в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в этом году.