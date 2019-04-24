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09:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Спартака», «Трактора» и «Динамо» сыграют на турнире в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 24 апр — РИА Новости. Молодежные команды российских хоккейных клубов «Спартак», «Динамо» (Москва) и «Трактор» (Челябинск) примут участие в турнире в Ташкенте 27—29 апреля, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Федерации хоккея Узбекистана (ФХУ).

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Источник: РИА "Новости"

«Ледовый комплекс Humo Arena с 27 по 29 апреля станет местом проведения международного товарищеского турнира по хоккею с участием молодежных команд известных российских клубов “Спартак”, “Динамо”, “Трактор” и ташкентского “Хумо”», — сказал представитель федерации. По его словам, турнир станет первым спортивным мероприятием на ледовой арене комплекса, введённого в эксплуатацию в марте этого года.

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Участие российских команд является важным практическим шагом в направлении реализации меморандума о сотрудничестве между федерациями хоккея Узбекистана и России, подписанного в Москве 1 апреля, отметили в пресс-службе.

В конце февраля пресс-служба ФХУ сообщила, что с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко была достигнута предварительная договоренность о проведении выставочных матчей КХЛ в Ташкенте в ледовом дворце Humo Arena.

Кроме того, в федерации рассчитывают, что клуб из Узбекистана может появиться в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) в этом году.

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