Хоккеисты «Спартака», «Трактора» и «Динамо» сыграют на турнире в Ташкенте

Источник: РИА "Новости"

«Ледовый комплекс Humo Arena с 27 по 29 апреля станет местом проведения международного товарищеского турнира по хоккею с участием молодежных команд известных российских клубов “Спартак”, “Динамо”, “Трактор” и ташкентского “Хумо”», — сказал представитель федерации. По его словам, турнир станет первым спортивным мероприятием на ледовой арене комплекса, введённого в эксплуатацию в марте этого года.

Участие российских команд является важным практическим шагом в направлении реализации меморандума о сотрудничестве между федерациями хоккея Узбекистана и России, подписанного в Москве 1 апреля, отметили в пресс-службе.

В конце февраля пресс-служба ФХУ сообщила, что с президентом КХЛ Дмитрием Чернышенко была достигнута предварительная договоренность о проведении выставочных матчей КХЛ в Ташкенте в ледовом дворце Humo Arena.