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10:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Литовченко

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с форвардом Вячеславом Литовченко, сообщается на сайте екатеринбургской команды.

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Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года. Литовченко перешел в «Автомобилист» в прошлом году. В сезоне-2018/19 форвард сыграл 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 9 очков (4 шайбы и 5 передач), также он заработал 6 очков (3+3) в 9 играх плей-офф.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Литовченко выступал за хабаровский «Амур».

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