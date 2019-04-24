«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Литовченко

Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два года. Литовченко перешел в «Автомобилист» в прошлом году. В сезоне-2018/19 форвард сыграл 44 матча в регулярном чемпионате и набрал 9 очков (4 шайбы и 5 передач), также он заработал 6 очков (3+3) в 9 играх плей-офф.