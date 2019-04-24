Защитник Тему Эронен вернулся в клуб КХЛ «Йокерит»

В сезоне-2018/19 Эронен, которому в ноябре исполнится 29 лет, набрал 41 очко (12 шайб + 29 передач) в 62 матча за финский ХИФК.

Эронен уже выступал за «Йокерит». Он дебютировал в клубе в 2008 году и покинул команду после сезона-2013/14. Также Эронен провел два сезона в КХЛ, он играл за нижнекамский «Нефтехимик» и подмосковный «Витязь».