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12:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Защитник Тему Эронен вернулся в клуб КХЛ «Йокерит»

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Финский защитник Тему Эронен подписал двухлетний контракт с «Йокеритом», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба из Хельсинки.

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В сезоне-2018/19 Эронен, которому в ноябре исполнится 29 лет, набрал 41 очко (12 шайб + 29 передач) в 62 матча за финский ХИФК.

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Эронен уже выступал за «Йокерит». Он дебютировал в клубе в 2008 году и покинул команду после сезона-2013/14. Также Эронен провел два сезона в КХЛ, он играл за нижнекамский «Нефтехимик» и подмосковный «Витязь».

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