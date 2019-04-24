Дарзиньш продлил контракт с рижским «Динамо»
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Форвард Лаурис Дарзиньш продлил контракт с рижским «Динамо», сообщается на сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Форвард Лаурис Дарзиньш продлил контракт с рижским «Динамо», сообщается на сайте хоккейного клуба.
Соглашение с 34-летним капитаном клуба рассчитано на один сезон. Дарзиньш в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2018/19 сыграл 62 матча и набрал 44 очка (18 шайб и 26 результативных передач).
Дарзиньш выступал за «Динамо» в девяти из 11 сезонов, проведенных в КХЛ. Форвард также защищал цвета казанского «Ак Барса» и челябинского «Трактора».