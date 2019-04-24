«Нам мало Кокорина?» Легенду «Ак Барса» просят наказать за дебош

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Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов продолжает фигурировать в сводках новостей даже спустя несколько лет после завершения выступлений на высоком уровне.

К сожалению, отличается экс-нападающий не с самой лучшей стороны.

В середине апреля 2019 года он попал на камеры наружного видеонаблюдения в тот момент, когда разбирался с девушкой, перегородившей своей машиной дорогу его автомобилю.

На видеозаписи видно, что перед «легковушкой» девушки стоит «газель», которая затем медленно отъезжает в сторону, давая возможность остальным продолжить движение.

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Однако Обухов, видимо, не хотел долго ждать и сначала подошел к машине женщины, высказав ей какие-то претензии, а затем еще дважды приближался, уже открывая дверь со стороны водительницы и резко просовывая руки в салон (что он делает там, на ролике непонятно).

Также он один раз с силой ударил по стеклу — опять же со стороны водителя.

Девушка сама пару раз открывала дверь машины, когда Обухов отходил от нее, и что-то высказывала в ответ на его поведение. Когда «газель», перегораживающая ей путь, уехала, женщина освободила путь автомобилю хоккеиста, и на этом инцидент мог быть исчерпан.

Однако потерпевшая вскоре почувствовала себя плохо (появилась тошнота) и обратилась в больницу.

Врачи зафиксировали у нее ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы — судя по всему, Обухов применял во время конфликта физическую силу.

В итоге пострадавшая написала заявление в полицию, а также сообщила подробности инцидента местному изданию «Бизнес Online».

«Я хотела заехать во внутренний двор здания, но проезд мне закрыла “газель”. Я остановилась и позвонила охраннику, чтобы он открыл ворота. В это время подбежал Обухов и стал лупить по боковому стеклу, что-то кричать, оскорблять, называл овцой, — рассказывала потерпевшая. — Он стал уходить, я открыла дверь и сказала ему: “Что ты орешь?” Это спровоцировало его на первую атаку, он ударил меня. Потом я крикнула ему: “Что ты творишь?!” Он вернулся, выкинул мой телефон и ударил еще раз, при этом обзывался и матерился».

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После обращения девушки в полицию была проведена судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

Однако часть общественности уже вынесла свой вердикт — в интернете была создана петиция под красноречивым названием «Требую самого строгого наказания для хоккеиста “Ак Барса” отморозка Дмитрия Обухова!».

Строго говоря, игроком казанцев Обухов уже не является (он вообще не выступает ни за одну из команд в данный момент), однако после многих лет в «Ак Барсе» и трех побед в Кубке Гагарина его имя, судя по всему, теперь всегда будет ассоциироваться с этим клубом.

«Почему миллионерам и спортсменам позволено все, и они всегда остаются безнаказанными?! Обухов уже не раз обвинялся в изнасилованиях, драках, пьяным садился за руль. А теперь на глазах у всех он избивает женщину, и ему это сходит с рук? — говорится в петиции. — Неужели таким и должно быть “лицо” нашего спорта? Видимо, мало ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым: ждем, когда хоккеист изобьет чиновника! Чего ждут правоохранительные органы — что он кого-то убьет?».

Петиция адресована прокурору Татарстана Илдусу Нафикову, министру внутренних дел республики Артему Хохорину, руководителю Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) России по Татарстану Марату Зарипову, а также министру спорта республики Владимиру Леонову.

Какой-то реакции от правоохранительных органов или от самого Обухова на эту петицию пока не последовало. Хоккеист не отвечает на звонки и сообщения. Единственное, что удалось узнать об его взгляде на ситуацию — это то, что он не считает себя виновным.

По информации «Бизнес Online», спортсмен отказался звонить девушке с извинениями, когда ему предложили это сделать, и заявил, что лишь отвечал на грубость самой потерпевшей.

Напомним, ранее, в 2011 году, Обухов обвинялся в изнасиловании подруги своей жены по имени Светлана Мамакова, которая затем даже пришла на передачу «Пусть говорят» и поведала об этом инциденте, поскольку «расследование дела абсолютно не продвигалось».

Женщина рассказывала, что хоккеист якобы предложил подвезти ее до дома после вечеринки в честь своего дня рождения, а вместо этого свернул в поле, где и склонил ее к половому акту.

Вина спортсмена по этому делу не была доказана, и на этом разбирательства завершились, однако имидж скандалиста прочно закрепился за Обуховым.

Позднее его обвиняла в изнасиловании еще одна женщина по имени Надежда: спортсмен якобы отвез ее на безлюдное кладбище, где и совершил противоправные действия.

Также Обухова лишали водительских прав за вождение в нетрезвом виде. А на заре своей карьеры он поучаствовал в драке с использованием биты в центре Казани.

Несмотря на непростой характер форварда, «Ак Барс» долго не расставался со своим воспитанником: в составе казанцев Обухов провел 703 матча, в которых набрал 232 очка (100 голов и132 результативных передачи).

Вместе с «барсами» Обухов выиграл в 2006 году чемпионат России, а затем еще трижды одерживал победу в Кубке Гагарина.