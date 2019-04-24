Михал Йордан продлил контракт с «Амуром» на два сезона
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Чешский защитник Михал Йордан продлил контракт с хабаровским «Амуром», сообщается в микроблоге хоккейного клуба в Twitter.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Чешский защитник Михал Йордан продлил контракт с хабаровским «Амуром», сообщается в микроблоге хоккейного клуба в Twitter.
Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два сезона. В завершившемся сезоне в регулярном чемпионате КХЛ Йордан сыграл 54 матча и набрал 15 очков (2 шайбы и 13 результативных передач).
Йордан стал игроком «Амура» перед сезоном-2017/18, в КХЛ защитник также выступал за казанский «Ак Барс». У чеха есть опыт игры в НХЛ в составе «Каролины Харрикейнз».