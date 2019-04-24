Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе ШарксОТ5
Вегас Голден Найтс4
Хоккей. НХЛ
25.04
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз5
Торонто Мэйпл Ливз1
Хоккей. НХЛ
22.04
Вегас Голден НайтсОТ1
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
23.04
Каролина Харрикейнз5
Вашингтон Кэпиталз2
Хоккей. НХЛ
23.04
Даллас СтарзОТ2
Нэшвилл Предаторз1
Все события
Фоторепортажи
17Первый! Армейцы взяли Кубок Гагарина
24«Краснодар» в драматичном матче проиграл «Зениту»
13:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Михал Йордан продлил контракт с «Амуром» на два сезона

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Чешский защитник Михал Йордан продлил контракт с хабаровским «Амуром», сообщается в микроблоге хоккейного клуба в Twitter.

Наверх

Соглашение с 28-летним хоккеистом рассчитано на два сезона. В завершившемся сезоне в регулярном чемпионате КХЛ Йордан сыграл 54 матча и набрал 15 очков (2 шайбы и 13 результативных передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

Йордан стал игроком «Амура» перед сезоном-2017/18, в КХЛ защитник также выступал за казанский «Ак Барс». У чеха есть опыт игры в НХЛ в составе «Каролины Харрикейнз».

Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 В Бразилии таксист убил бывшего бойца UFC
Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
Ковальчук вместе со сборной России прибыл в Ригу
Погба сообщил партнерам по МЮ о намерении перейти в «Реал»
«Сан-Хосе» дожал «Вегас» в овертайме 7-й игры первого раунда КС
«Нам мало Кокорина?» Легенду «Ак Барса» просят наказать за дебош
«Бостон» в седьмом матче выиграл серию 1-го раунда Кубка Стэнли
«Реал» потерял шансы на победу в чемпионате Испании
Акинфеев с женой снялись в клипе «Руки Вверх!» (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь