Калетник продолжит выступать за «Сочи»
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Нападающий Владислав Калетник подписал новый двухлетний контракт с «Сочи», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Нападающий Владислав Калетник подписал новый двухлетний контракт с «Сочи», сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.
Калетник начинал сезон-2018/19 в магнитогорском «Металлурге», а в октябре перешел в «Сочи». Всего на счету 24-летнего форварда в завершившемся сезоне КХЛ пять шайб и пять передач в 61 матче.