Директор «Трактора» Видгоф избран вице-президентом клуба
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Директор «Трактора» Борис Видгоф избран на пост
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Директор «Трактора» Борис Видгоф избран на пост
«Новая должность позволит замещать президента “Трактора”, ВРИО губернатора Челябинской области Алексея Текслера на мероприятиях КХЛ», — сообщается на сайте клуба.
В начале апреля Текслер был избран президентом «Трактора», директором клуба стал Видгоф.
В середине апреля главным тренером «Трактора» был назначен Петерис Скудра.
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в