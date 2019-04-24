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16:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Директор «Трактора» Видгоф избран вице-президентом клуба

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Директор «Трактора» Борис Видгоф избран на пост вице-президента челябинского хоккейного клуба.

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«Новая должность позволит замещать президента “Трактора”, ВРИО губернатора Челябинской области Алексея Текслера на мероприятиях КХЛ», — сообщается на сайте клуба.

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В начале апреля Текслер был избран президентом «Трактора», директором клуба стал Видгоф.

В середине апреля главным тренером «Трактора» был назначен Петерис Скудра.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» занял восьмое место в Восточной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде со счетом 0−4 в серии уступил екатеринбургскому «Автомобилисту».

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