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14:28 (мск), источник: ТАСС

Новая ледовая арена в Нижнем Новгороде обойдется в 6 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области рассчитывают уложиться в 6 млрд рублей при строительстве новой ледовой арены, сообщил в интервью ТАСС губернатор Глеб Никитин.

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Источник: РИА "Новости"

«Уже прикинули, сколько может стоить ледовая арена на 12 тыс. зрителей — хорошо бы уложиться в 6 млрд рублей. На мой взгляд, место выбрано идеально: “стрелка” [место слияния Оки и Волги] — новая точка силы, притяжения горожан. С учетом уже построенного стадиона, по сути, создается кластер спортивных и культурно-массовых объектов», — сказал губернатор.

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Он добавил, что там же планируется открыть образовательный центр с конгресс-залом, музеем.

По словам Никитина, ледовый дворец является одним из наиболее важных объектов, которые будут возведены к 800-летию Нижнего Новгорода. Отмечать его будут в 2021 году.

По данным правительства региона, в Нижегородской области отсутствует ледовый многофункциональный комплекс, способный принимать мероприятия международного уровня. Сейчас местная хоккейная команда «Торпедо», выступающая в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), проводит домашние встречи в построенном в советские годы комплексе «Нагорный».

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