Новая ледовая арена в Нижнем Новгороде обойдется в 6 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

«Уже прикинули, сколько может стоить ледовая арена на 12 тыс. зрителей — хорошо бы уложиться в 6 млрд рублей. На мой взгляд, место выбрано идеально: “стрелка” [место слияния Оки и Волги] — новая точка силы, притяжения горожан. С учетом уже построенного стадиона, по сути, создается кластер спортивных и культурно-массовых объектов», — сказал губернатор.

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Он добавил, что там же планируется открыть образовательный центр с конгресс-залом, музеем.

По словам Никитина, ледовый дворец является одним из наиболее важных объектов, которые будут возведены к 800-летию Нижнего Новгорода. Отмечать его будут в 2021 году.