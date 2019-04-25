Новая ледовая арена в Нижнем Новгороде обойдется в 6 млрд рублей

«Уже прикинули, сколько может стоить ледовая арена на 12 тыс. зрителей — хорошо бы уложиться в 6 млрд рублей. На мой взгляд, место выбрано идеально: “стрелка” [место слияния Оки и Волги] — новая точка силы, притяжения горожан. С учетом уже построенного стадиона, по сути, создается кластер спортивных и культурно-массовых объектов», — сказал губернатор.
Он добавил, что там же планируется открыть образовательный центр с конгресс-залом, музеем.
По словам Никитина, ледовый дворец является одним из наиболее важных объектов, которые будут возведены к 800-летию Нижнего Новгорода. Отмечать его будут в 2021 году.
По данным правительства региона, в Нижегородской области отсутствует ледовый многофункциональный комплекс, способный принимать мероприятия международного уровня. Сейчас местная хоккейная команда «Торпедо», выступающая в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), проводит домашние встречи в построенном в советские годы комплексе «Нагорный».