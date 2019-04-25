«Спартак» продлил контракт с нападающим Талалуевым до 2022 года
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Спартак» продлил соглашение с форвардом Ильей Талалуевым, сообщается на официальном сайте московской команды.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Хоккейный клуб «Спартак» продлил соглашение с форвардом Ильей Талалуевым, сообщается на официальном сайте московской команды.
Двусторонний контракт с 21-летним игроком рассчитан до конца апреля 2022 года. Предыдущее соглашение истекало в конце этого месяца.
В минувшем сезоне КХЛ Талалуев в составе «Спартака» провел 33 игры и набрал 7 очков (4 шайбы + 3 передачи).